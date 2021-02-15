Избавиться от "клейма" зятя Боярского: Матвеев оставил семью и переехал в Москву

Елизавета Боярская теперь реже снимается в кино. Артистке комфортнее на театральной сцене. Между тем ее супруг, Максим Матвеев, все чаще работает в кадре.

Елизавета Боярская не скрывает, что в приоритете у нее всегда семья. Артистка очень любит свою профессию, однако жертвовать ради нее личным счастьем и комфортом близких не готова.

По словам артистки, вынужденный отпуск из-за пандемии коронавирусной инфекции не стал для нее кошмаром или мучением. Пока коллеги страдали из-за отсутствия работы, Боярская посвящала время мужу, актеру Максиму Матвееву, и сыновьям Андрею и Григорию. Артистка дала себе право на восстановление и отдых.

Елизавета отметила, что несколько лет назад перестала "жадно хвататься" за работу. Актриса пришла к выводу, что надо быть избирательнее в выборе ролей. Теперь съемкам в кино Боярская предпочитает театр. На сцене знаменитости комфортнее, там Елизавета "осознает свою зону ответственности". Как призналась актриса, на съемочной площадке, несмотря на большой опыт, она теряется. Артистка не может понять, что же требует от нее режиссер.

Между тем супруг Елизаветы Боярской, Максим Матвеев, наоборот, все чаще появляется на экранах. В 2020 году свет увидели сразу несколько проектов с участием артиста – "Триггер", "Шерлок в России", "Беезумие" и другие. Судя по всему, Максим Матвеев пытается избавиться от "клейма" зятя Михаила Боярского, став независимой творческой единицей.

Как сообщила Елизавета, Максим оставил ее и детей и перебрался из Санкт-Петербурга в Москву. Матвеев снимается в новом сезоне сериала "Триггер". Работа над второй частью ленты продлится пять месяцев. Матвеев приезжает к Боярской и детям по выходным. Артистка спокойно реагирует на отсутствие избранника. "Особенности профессии", – отмечает она.