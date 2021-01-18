Сменивший имидж Матвеев шокировал откровением: Брили острой консервной банкой

Недавно Максим Матвеев решил коротко подстричься. Сменив имидж, он опубликовал снимок, на котором запечатлен с розовыми волосами. Этим актер шокировал публику. Лишь немногие поняли, что снимок был обработал в фоторедакторе.
Супруг Елизаветы Боярской удивился, что интернет-пользователи раскритиковали его за розовые волосы. Накануне, опубликовав очередное фото с отпуска, актер напомнил так называемым моралистам, что каждый может самовыражаться, как хочет, а окружающих подобные проявления не должны заботить.
Матвеев решил рассказать подписчикам о юности, когда у него были длинные волосы. В то время Максим сталкивался с непониманием сверстников. Мол, они пытались пристыдить каждого, кто выглядит как-то по-другому.
"Я и мои знакомые частенько оказывались загнанными в угол двора, где двое-четверо держали за руки, а один "брил" острой консервной банкой...", – рассказал муж Боярской, тем самым шокировав поклонников.
Так Максим Матвеев сравнил агрессивных ровесников из прошлого с интернет-пользователями, которые постоянно критикуют и советуют. По мнению актера, такие люди, как правило, сами боятся обратить на себя внимание и не могут "воспитать самих себя".
Популярные темы форума
Вы старая дева - вам сюда
Вы старая дева - вам сюда, часть вторая.
Дети играют в карты на раздевание, как отучить.
Поломана психика
Почему показывают по телевидению Бари Алибасова и его женщин?
А вы страдаете авторитаризмом?
Сын поддерживает Навального
Судба Старых Дев - копировать родителей !!!
мужчины красят ногти
Сергей