Вот-вот позеленеет: накурившейся Елизавете Боярской стало плохо

Действия сериала разворачиваются в 1960-х. Елизавета Боярская играет роль американского фотографа Алекс Брэдли.
Творческий коллектив картины много трудился, чтобы воссоздать в кадре эстетику эпохи. Многие костюмы, которые носила Елизавета в кадре, – реальные наряды, сохранившиеся с того времени.
В 60-х курение было в моде, поэтому герои сериала "Оптимисты" не выпускают сигарет из рук. По словам Боярской, играть непрерывно смолящую барышню – настоящее испытание. Сама Елизавета не имеет вредных привычек, поэтому на съемках в буквальном смысле задыхалась.
В свежем интервью актриса поведала, что сцены снимались в несколько дублей, приходилось постоянно дымить. В какой-то момент артистке показалась, что она вот-вот позеленеет.
Сложнее всего Елизавете Боярской пришлось в сцене, когда отыгрывался напряженный момент. Эпизод снимали четыре часа. Все это время Алекс Брэдли курила. "Я чувствовала, что мне просто дурнеет с каждым дублем", – рассказала артистка.
Партнер актрисы, Сергей Безруков, исполнивший роль советского разведчика Дмитрия Нестерова, заметил, что не любит, когда представительницы прекрасного пола курят. Впрочем, как заметил актер, Елизавета Боярская с сигаретой смотрелась красиво.
Популярные темы форума
Ищу мужа
Запах изо рта
Давайте сыграем!
Покрасить волосы в розовый?
даже если так
В чем правда Навального?
Снятся триллеры с примесью ужасов
Мы наняли репетитора.
Я
КаК человек, с фамилией НАВАЛЬНЫЙ!!! может быть президентом?!