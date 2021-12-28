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Звезда сериала "Два" Кривеня: о сроке годности КВН, конкуренции в юморе и скандальном шоу "Игра"

Звезда сериала "Два" Кривеня: о сроке годности КВН, конкуренции в юморе и скандальном шоу "Игра"

В онлайн-кинотеатре KION продолжается показ сериала "Два", повествующий о друзьях-сантехниках, которые ищут способ быстро разбогатеть. Одну из главных ролей в картине исполнил 28-летний Алексей Кривеня – капитан команды КВН "Русская дорога" и участник проекта "Comedy Баттл" на ТНТ. "Дни.ру" выяснили у Алексея, как снимали сериал "Два", узнали о его жизни в период тотального безденежья и поговорили о том, если ли у КВН срок годности.
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"Дни.ру": Расскажите, с чего начался сериал "Два"?

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А.К: Начнем с того, что я был знаком с Женей Куликом до работы над сериалом "Два". Мы снимали разные юмористические скетчи. Один из них назывался "Сделка" и в нем принимали участие эти же персонажи, Женя и Леша. Мы его сняли, выложили и он удивительно хорошо зашел в "Ютуб". Через полгода Женя позвонил мне и рассказал о том, что придумал сериал. Предложил мне попробоваться на роль Лехи. Я приехал, прочитал сценарий, он мне очень понравился. Позднее мы приступили к съемкам "Два".

"Дни.ру": Что происходило во время съемок: где они проходили, сколько времени ушло, было ли что-то примечательное?

А.К: Съемки проходили очень классно. Команда Жени — замечательные профессионалы. Снимали мы в Москве и в Истре (Московская область). По времени это заняло чуть больше месяца. Работали каждый день, в том числе в выходные. График был очень плотный. Это мой первый подобный опыт на съемках. До этого не знал, что происходит на съемочной площадке. Не представлял, что это большая и кропотливая работа огромной команды людей. Было много разных моментов: в ноябре мы, например, бегали по воде, стреляли из автоматов с холостыми патронами.

Фото: пресс-служба

"Дни.ру": Ограничения, связанные с коронавирусом, сильно портили нервы творческому коллективу?

А.К: Не могу сказать, что ограничения сильно повлияли на съемочный процесс. Мы застали середину пандемии, съемки не останавливались. Были и маски, и антисептики, и проверка температуры. Естественно, соблюдали требования Роспотребнадзора. В некоторой степени было непривычно, но все были заинтересованы сделать интересный сериал, поэтому свыклись с этими условиями. О ежедневной утренней процедуре с температурой и тестом забываешь к середине смены.

"Дни.ру": Расскажите о самом запоминающемся дне на съемках сериала "Два".

А.К: Наверное, это первый съемочный день на площадке. Я помню его целиком. Мы снимали гараж, внутри него было много сцен. Для меня это было крайне нервно, я постоянно думал, что делаю что-то не так. Переживал из-за этого достаточно сильно, кажется и ночью не спал — лежал и думал, все ли получилось в кадре на достойном уровне. И последний, конечно, день запомнился. У нас в машине начала дымиться проводка. И мы последнюю сцену снимали, не понимая, почему так сильно пахнет горелым и пластмассой. Остановились, говорим: "Мы не можем больше ехать, там что-то дымится". И режиссер как раз говорит: "Стоп, снято. Смена закончена, всем спасибо". С машиной, к слову, ничего страшного не произошло! Техники все исправили.

Фото: пресс-служба

"Дни.ру": Герои сериала, сантехники Жека и Леха, чтобы прокормить свои семьи, идут по криминальному пути. А Вы сталкивались с ситуацией тотального безденежья? В Вашем прошлом есть какие-то истории, связанные с отсутствием средств?

А.К: Конечно, я сталкивался. Играл в КВН, который не приносит сильно больших денег. Особенно на региональном уровне. И такая жизнь была, что все время занимаешься КВНом и не можешь устроиться на нормальную, стабильную работу. Работать и играть очень сложно. Чтобы чего-то добиться в КВН, нужно полностью этому делу отдаваться. Было много моментов, но, к счастью, помогали друзья-товарищи, у которых я мог перезанять деньги, а потом как-то выкручивался и отдавал потихоньку. Позднее я устроился работать в КВН и стало полегче. Помню, брал в долг постоянно, не шел на какие-то авантюры, как мой герой в сериале. И выступал на свадьбах, и вел корпоративы — так отдавал долги.

Фото: пресс-служба

"Дни.ру": Клуб Веселых и Находчивых отметил 60-летний юбилей. Между тем в Сети не устают повторять, что "КВН уже не тот". Вы готовы согласиться с этим утверждением? Может быть, и у этого проекта вышел срок годности? Или все не так плохо?

А.К: Думаю, что не все так плохо. Просто КВН не успевает, если сравнивать с тем КВНом, который был в начале 2000-х, может до 2010-го. Это был классный КВН, потому что других юмористических передач толком не было — только КВН и Comedy Club. КВН и сейчас такой же, как и был, просто появилось много конкурентов, грубо говоря. Хотя и конкуренцией это не назвать. Просто юмористическая ниша сильно расширилась. Сейчас смотрят и стендап, и разные шоу в "Ютуб", и подкасты юмористические. Конечно, КВНу сегодня тяжелее со своим консерватизмом. Но КВН всегда "тот". Может быть, пройдет время и все изменится.

Фото: пресс-служба

"Дни.ру": Есть мнение, что президент КВН Александр Масляков приложил руку к закрытию скандального шоу ТНТ "Игра". Дескать, известный теледеятель использовал влиятельные связи, испугавшись конкуренции. Вы верите этим слухам? Что, по-вашему мнению, произошло с этим проектом?

А.К: Честно, я не знаю, что произошло. Если верить официальным данным, съемку "Игры" приостановили из-за пандемии. То, что это конкуренция КВНу, да, скорее всего так и есть. Они очень похожи, хотя и есть разные моменты. Как я отношусь к этому проекту, сложно сказать. Я был в КВН, но не был в "Игре", поэтому не могу сравнить.

"Дни.ру": Как / где вы будете встречать Новый год? С семьей?

А.К: Буду встречать с семьей. Пока не определились, где именно: или в Москве, или поедем куда-нибудь домой в Армавир, к родственникам и друзьям.

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Фото: пресс-служба
Автор: 28 декабря 2021, 12:55
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