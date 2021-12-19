Почему Добронравов не будет смотреть новых "Сватов" по ТВ

Седьмой сезон ситкома "Сваты" вот-вот увидит свет. На Украине новые эпизоды о семействах Будько и Ковалевых начнут транслировать 20 декабря. В России лента выйдет на экраны 27 декабря. Эта часть "Сватов" финальная.
Исполнитель одной из главных ролей Федор Добронравов, общаясь с журналистами, признался, что смотреть заключительный сезон "Сватов" по телевизору не будет. Сейчас у артиста нет на это времени – много работы. Между тем, Добронравов надеется, что в новогодние праздники сможет восполнить этот пробел. Долгожданные выходные Федор Викторович посвятит знакомству с заключительным сезоном.
Тем временем экранная супруга Федора Добронравова, актриса Татьяна Кравченко, с нетерпением ждет продолжения "Сватов". Артистка очень обрадовалась, когда озвучили дату премьеры седьмой части. По словам Кравченко, это новость стала отличным подарком к дню рождения. 9 декабря Татьяна Эдуардовна отметила 68-летие.
Как писали "Дни.ру", седьмой сезон сериала "Сваты" поклонники ждали семь лет. Летом этого, 2021 года, картину удалось доснять. Финал истории создавали в Грузии. Заключительную часть сериала "Сваты" покажет телеканал "Россия 1".