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Сериалы
Почему Добронравов не будет смотреть новых "Сватов" по ТВ

Почему Добронравов не будет смотреть новых "Сватов" по ТВ

Артист Федор Добронравов прокомментировал выход седьмой части.
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Седьмой сезон ситкома "Сваты" вот-вот увидит свет. На Украине новые эпизоды о семействах Будько и Ковалевых начнут транслировать 20 декабря. В России лента выйдет на экраны 27 декабря. Эта часть "Сватов" финальная.

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 Федор Викторович Добронравов

Федор Викторович Добронравов актер

Исполнитель одной из главных ролей Федор Добронравов, общаясь с журналистами, признался, что смотреть заключительный сезон "Сватов" по телевизору не будет. Сейчас у артиста нет на это времени – много работы. Между тем, Добронравов надеется, что в новогодние праздники сможет восполнить этот пробел. Долгожданные выходные Федор Викторович посвятит знакомству с заключительным сезоном.

Тем временем экранная супруга Федора Добронравова, актриса Татьяна Кравченко, с нетерпением ждет продолжения "Сватов". Артистка очень обрадовалась, когда озвучили дату премьеры седьмой части. По словам Кравченко, это новость стала отличным подарком к дню рождения. 9 декабря Татьяна Эдуардовна отметила 68-летие.

Как писали "Дни.ру", седьмой сезон сериала "Сваты" поклонники ждали семь лет. Летом этого, 2021 года, картину удалось доснять. Финал истории создавали в Грузии. Заключительную часть сериала "Сваты" покажет телеканал "Россия 1".

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Федор Добронравов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 19 декабря 2021, 10:44 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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