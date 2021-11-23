Режиссера заставили раскрыть дату выхода нового сезона "Сватов"

Телезрители атаковали режиссера сериала "Сваты" вопросами о том. когда же на экранах появятся новые серии полюбившегося фильма. Андрею Яковлеву пришлось расставить все точки над "i".

Кинодеятель объяснил в своем инстаграм-аккаунте, почему не называет точную дату выхода сериала "Сваты". По его словам, это происходит по техническим причинам.

Так, сначала планировалось выпустить первые серии седьмого сезона проекта в ноябре 2021 года, но премьеру пришлось отложить до декабря. Режиссер отметил, что конкретной даты он сейчас озвучить не может. Яковлев заверил, что в дальнейшем на выход сериала "Сваты" это ни коим образом не повлияет.

Зрители ждут продолжения фильма уже более восьми лет. У них накопилось много и других вопросов к создателю картины. Так, они спросили, в каких странах можно будет посмотреть "Сваты-7" и ждать ли продолжения. По словам постановщика, увидеть сериал можно будет в России, Белоруссии и Украине. Также посмотреть его возможно на "Ютуб".

Режиссер заверил, что готов подумать над продолжением, но сначала хочет оценить, как зрители встретят новый сезон "Сватов". К слову, ранее говорилось о том, что седьмой сезон станет для сериала последним.

Напомним, зрители познакомились с сериалом "Сваты" 12 лет назад. История о семьях из города и села очень полюбилась народу. Как писали "Дни.ру", ранее был обнародован трейлер "Сватов-7".