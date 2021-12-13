"Встал и бах – упал пластом": появились данные о двух микроинфарктах Панкратова-Черного

Жизнь знаменитости спасла врожденная особенность.

Александр Панкратов-Черный рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. У звезды отечественного экрана барахлит сердце. Ранее артист перенес два микроинфаркта и чудом выжил.

Впервые больное сердце дало о себе знать, когда Александру Васильевичу было 27 лет. Незадолго до первого приступа Панкратов-Черный пережил сильный стресс. Артист переживал так как впервые пробовал себя на режиссерском поприще.

"Я сидел на табуретке, встал и бах — упал пластом", – вспомнил Панкратов-Черный в свежем интервью. В себя актер пришел в квартире у соседа. Оказалось, что на одной лестничной клетке с артистом жил медик – кандидат наук. Сосед, который по счастливой случайности был дома, оказал знаменитости первую помощь. Уже в больнице доктора сообщили Панкратову-Черному, что он пережил микроинфаркт.

Спустя время звезда кино и сериалов вновь слегла с микроинфарктом. По словам артиста, он остался жив благодаря врожденной особенности. Панкратов-Черный появился на свет недоношенным. У таких детей, по словам артиста, сердце меньше нормы, но с очень толстыми стенками. Если бы у Александра Васильевича был орган стандартного размера, то проблем после приступов было бы больше.

Напомним, Александр Панкратов-Черный 28 июня отпраздновал 72-летие. Знаменитость, несмотря на возраст, активно снимается. Недавние проекты с участием артиста: сериалы "ИП Пирогова", "По законам военного времени. Победа", "Сваты 7".