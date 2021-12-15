Измотанный и располневший Домогаров отвлекся от разборок на приеме у потомка Муравьева-Апостола

Накануне, 14 декабря, в Москве состоялся прием, который организовал потомок известного декабриста Сергея Муравьева-Апостола – Кристофер Муравьев-Апостол. Наследник знаменитой фамилии принимал в своей родовой усадьбе на Старой Басманной улице творческий коллектив сериала "Время гнева". Потомок декабриста специально приехал в Россию, чтобы в годовщину восстания поблагодарить киношников за интерес к событиям 1825 года.
На мероприятии присутствовали Игорь Петренко, Павел Баршак, Владислав Ветров, Леонид Бичевин, Марина Коняшкина, Александр Метелкин, Александра Власова, Кристина Бродская и другие.
Насладиться вечером в компании коллег по цеху смог Александр Домогаров. Артист ненадолго отвлекся от публичных разборок с худруком театра Моссовета Евгением Марчелли.
Недавно Домогаров оставил сцену и взял "творческий отпуск". Актер не скрывает, что недоволен работой Марчелли. Дескать, тот разрушает все, к чему прикасается и скоро загубит театр. В свежем интервью Домогаров обещал испортить жизнь оппоненту. Чтобы отомстить худруку 58-летний артист даже готов работать без гонорара. "Меня из театра вынесут только вперед ногами", – кричит Александр Юрьевич.
Судя по всему, конфликт измотал Александра Домогарова. На приеме знаменитость выглядела усталой. Кроме того, артист сильно располнел.
Лента "Время гнева" выйдет на экраны в 2022 году, весной. Картина расскажет о восстании декабристов и его главных действующих лицах. В доме Муравьевых-Апостолов снималась часть сцен ленты. Восемь серий "Времени гнева" сначала покажет онлайн-кинотеатр KION, а следом Первый канал.