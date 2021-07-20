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Сериалы
"Много вина и чачи": что происходило за кадром нового сезона сериала "Сваты"

"Много вина и чачи": что происходило за кадром нового сезона сериала "Сваты"

Актриса Анна Кошмал приоткрыла завесу тайны.
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Работа над седьмым сезоном сериала "Сваты" завершилась. Финальные эпизоды ситкома снимались в Грузии. Актриса Анна Кошмал рассказала, что происходило за кулисами проекта.

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Съемочная группа "Сватов" провела в Тбилиси три недели. По словам Кошмал, это было самое необычное в ее жизни путешествие. В перерывах между съемками творческий коллектив много гулял, устраивал посиделки у бассейна. Погода порой капризничала – жара сменялась ветром и ливнем. Артисты наслаждались местными блюдами и алкоголем. Теперь в Грузии у Кошмал есть любимый ресторан.

"Много вина и чачи, охота на самую местную чурчхелу, бесконечные поиски новых и новых грузинских украшений", – поделилась звезда сериала "Сваты" в "Инстаграм".

Уделяли артисты время не только отдыху, но и труду. Были сложные смены и, наоборот, очень легкие. На площадке сериала "Сваты" постоянно шутили, смеялись. Любовь царила над всем.

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Публикация от Anna Koshmal (@smorkovkina)

Анна Кошмал призналась, что ей "светло и грустно" от того, что ситком "Сваты" подошел к завершению. Артистка поблагодарила Грузию за замечательный финал.

Как писали "Дни.ру", ранее режиссер сериала "Сваты" Андрей Яковлев объявил о завершении съемок седьмого сезона. Кинематографист показал видео, на котором артистки Анна Кошмал и Татьяна Кравченко рыдают.

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Фото: instagram.com/smorkovkina
Автор: 20 июля 2021, 16:26 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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