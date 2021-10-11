Звезда "Универа" катком проехалась по Ольге Бузовой: Устал от глупости

Артист Стас Ярушин не скрывает неприязни.

Звезда сериала "Универ" Стас Ярушин и поющая телеведущая Ольга Бузова вместе снимались в шоу "Звезды в Африке". На проекте Ольга была ведущей, а Стас – участником. Судя по всему, на площадке знаменитости не смогли найти общий язык. Накануне Ярушин катком проехался по Бузовой, раскрыв свою к ней неприязнь.

Все началось с поста юмориста Гарика Харламова в соцсети "Инстаграм". Комик высмеял нелепое высказывание Ольги Бузовой: "Когда кажется, значит не кажется!". В комментариях к публикации отметился Стас Ярушин. Актер "Универа" намекнул, что за время съемок очень устал от глупости Ольги.

"Бро, я эту философию каждый день в Африке слушал", – пожаловался Стас Гарику.

Поклонники Бузовой раскритиковали Ярушина. По мнению фанатов поющей телеведущей, артист слишком высокого о себе мнения.

Сама Ольга Бузова на гневный выпад актера не отреагировала. Она лишь с юмором написала, что, если вдуматься, то в ее нелепой фразе очень много смысла.

Отметим, Стас Ярушин в последнее время часто затевает ссоры с коллегами по шоу-бизнесу. Артист ругался с Юлией Гаврилиной, Розой Сябитовой и Викторией Боней.

Как писали "Дни.ру", конфликт между Ярушиным и Боней начался еще на съемках проекта "Звезды в Африке". Стас не смог вынести постоянного нытья Виктории и набросился на нее с критикой. С тех пор знаменитости периодически обмениваются колкостями в соцсетях.