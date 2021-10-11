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Сериалы
Звезда "Универа" катком проехалась по Ольге Бузовой: Устал от глупости

Звезда "Универа" катком проехалась по Ольге Бузовой: Устал от глупости

Артист Стас Ярушин не скрывает неприязни.
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Звезда сериала "Универ" Стас Ярушин и поющая телеведущая Ольга Бузова вместе снимались в шоу "Звезды в Африке". На проекте Ольга была ведущей, а Стас – участником. Судя по всему, на площадке знаменитости не смогли найти общий язык. Накануне Ярушин катком проехался по Бузовой, раскрыв свою к ней неприязнь.

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 Станислав Сергеевич Ярушин

Станислав Сергеевич Ярушин актриса

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Все началось с поста юмориста Гарика Харламова в соцсети "Инстаграм". Комик высмеял нелепое высказывание Ольги Бузовой: "Когда кажется, значит не кажется!". В комментариях к публикации отметился Стас Ярушин. Актер "Универа" намекнул, что за время съемок очень устал от глупости Ольги.

"Бро, я эту философию каждый день в Африке слушал", – пожаловался Стас Гарику.

Поклонники Бузовой раскритиковали Ярушина. По мнению фанатов поющей телеведущей, артист слишком высокого о себе мнения.

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Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov)

Сама Ольга Бузова на гневный выпад актера не отреагировала. Она лишь с юмором написала, что, если вдуматься, то в ее нелепой фразе очень много смысла.

Отметим, Стас Ярушин в последнее время часто затевает ссоры с коллегами по шоу-бизнесу. Артист ругался с Юлией Гаврилиной, Розой Сябитовой и Викторией Боней.

Как писали "Дни.ру", конфликт между Ярушиным и Боней начался еще на съемках проекта "Звезды в Африке". Стас не смог вынести постоянного нытья Виктории и набросился на нее с критикой. С тех пор знаменитости периодически обмениваются колкостями в соцсетях.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 октября 2021, 11:07 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

..
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Что бузова дура ,это тянется со времени ,когда она ещё была участницей д2 , там решили завести тетрадь где записывали всякую ерунду,что выдавала бузова,а говорила она чушь часто , Если человек тупой,бездарный то это надолго ,а для бузовой ,это навсегда А то что Стас якобы затевал ссоры ,так там все голодные истерили,на то что он такой плохой не надо сваливать,а что бузова дебилка ,это факт и не совсем понятно,что она так ныла ,устала на шоу в Африке ,ничего она не переделала ,так бревно говорящее, все по сценарию,а сколько восхищались,что это её шоу ,что то не понятно по каким показателям
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