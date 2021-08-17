Кещян из "Универа" раскрыл причины лютой ненависти к Кожевниковой: Нервы на пределе

Знаменитости, судя по всему, не смогли прийти к миру.

Арарат Кещян раскрыл причину конфликта с коллегой по цеху Марией Кожевниковой. Разногласия между актерами возникли много лет назад, во время съемок ситкома "Универ". Ходят слухи, что звезды сериала о студентах люто ненавидят друг друга.

В свежем интервью актеру Вячеславу Манучарову Арарат Кещян рассказал, что не смог простить Марии Кожевниковой обидных слов. Высказывание коллеги задело артиста за живое. Детали размолвки, звезда "Универа" разглашать отказалась.

"Это был конфликт менталитетов. Это отношения к словам. К одним – простые, а к другим более трепетные", – поделился Арарат.

Манучаров попытался уточнить у актера, удалось ли ему помириться с Кожевниковой. Кещян ушел от прямого ответа.

"В результате мы сейчас сняли новый сезон "Универа". Жизнь продолжается, все хорошо. Я не люблю говорить о таких вещах. Зачем об этом говорить?" – возмутился Арарат Кещян.

Актер добавил, что в процессе работы часто возникает недопонимание. Ничего необычного в конфликтах на площадке нет.

"Бывает. На площадке, тем более, когда долго работаешь, там уже нервы на таком пределе. Я своих коллег видел чаще, чем семью. Стаса Ярушина, когда я лицо видел, мне уже хреново становилось. Благо ему тоже, поэтому мы оба сидели с кислыми лицами рядом. Конечно, устаешь. Долгие проекты… В конце концов ты к приятному привыкаешь, а какие-то отрицательные и не совсем приятные для тебя элементы, они с каждым днем все ярче становятся, все раздражительнее. До поры до времени, а потом, что-то взрывается", – сказал Арарат Кещян.

Исправить ситуацию, по словам Арарата, можно, если есть силы и желание. Если же "обходишься спокойно", то оставляешь ситуацию такой, какая она есть и живешь дальше.