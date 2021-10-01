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Раздавшийся вширь комик Незлобин посетил презентацию нового сезона КиноПоиска

Звезды отечественного кино собрались на светской вечеринке.
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Накануне в самом центре Москвы КиноПоиск презентовал новый сезон. Узнать о планах интернет-сервиса на будущий год и познакомиться с его эксклюзивными проектами пришли многие отечественные знаменитости – известные писатели, продюсеры, режиссеры и актеры.

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КиноПоиск приготовил для зрителей множество любопытных новинок. Например, скоро на экраны выйдет комедия "Конец света", режиссером которой выступил стендап-комик, актер и продюсер Александр Незлобин. По сюжету ленты в столичном районе Чертаново объявился Князь Тьмы. Злодей планирует уничтожить человечество. Помочь персонажу в этом нелегком деле должен его сын – кассир местного супермаркета.

Сам Александр Незлобин присутствовал на презентации. Комика не сразу узнали – очень уж он раздался вширь. Артист с удовольствием позировал фотографам с директором по контенту медиасервисов "Яндекса" Ольгой Филипук и звездой сериала "257 причин, чтобы жить" Юлией Топольницкой.

Комик Александр Незлобин и актриса Юлия Топольницкая. Фото: пресс-служба

В новом сезоне на КиноПоиске выйдет драма "Нулевой пациент" режиссера Евгения Стычкина. Лента будет состоять из семи эпизодов, а главную роль в ней сыграет Никита Ефремов. "Нулевой пациент" – это картина о первой вспышке ВИЧ в Советском Союзе.

Евгений Стычкин на презентации не был, однако среди гостей оказалась его супруга – актриса Ольга Сутулова. Год назад избранница родила Стычкину сына, которого назвали Михаилом. 13 сентября отпрыск пары отметил первый день рождения.

Актриса Ольга Сутулова. Фото: пресс-служба

На вечеринке также были замечены писатели Александр Цыпкин и Сергей Минаев. В следующем году на КиноПоиске выйдет второй сезон сериала "Беспринципные". Сценарий лены, напомним, основан на рассказах Цыпкина. Также скоро состоится премьера политического триллера по сценарию Сергея Минаева "Спойлер", каст которого – сплошь звезды.

Писатель Александр Цыпкин. Фото: пресс-служба

В следующем году интернет-сервис порадует зрителей полнометражным фильмом "Орел и решка. Кино" с Екатериной Варнавой, Александром Гудковым и Сашей Бортич. Премьера картины назначена на новогодние каникулы. В разработке находится сериал "Фурия" по мотивам одноименной серии комиксов. Проект создается в соавторстве с Bubble Studios – создателями фильма "Майор Гром".

Режиссер Александр Молочников. Фото: пресс-служба

Актер Кузьма Сапрыкин. Фото: пресс-служба

Писатель Михаил Зыгарь. Фото: пресс-служба

Музыкальный продюсер Нателла Крапивина. Фото: пресс-служба

Актриса Анна Снаткина. Фото: пресс-служба

Актриса Рина Гришина. Фото: пресс-служба

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Фото: пресс-служба
Автор: 1 октября 2021, 13:21
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