Раздавшийся вширь комик Незлобин посетил презентацию нового сезона КиноПоиска

Накануне в самом центре Москвы КиноПоиск презентовал новый сезон. Узнать о планах интернет-сервиса на будущий год и познакомиться с его эксклюзивными проектами пришли многие отечественные знаменитости – известные писатели, продюсеры, режиссеры и актеры.
КиноПоиск приготовил для зрителей множество любопытных новинок. Например, скоро на экраны выйдет комедия "Конец света", режиссером которой выступил стендап-комик, актер и продюсер Александр Незлобин. По сюжету ленты в столичном районе Чертаново объявился Князь Тьмы. Злодей планирует уничтожить человечество. Помочь персонажу в этом нелегком деле должен его сын – кассир местного супермаркета.
Сам Александр Незлобин присутствовал на презентации. Комика не сразу узнали – очень уж он раздался вширь. Артист с удовольствием позировал фотографам с директором по контенту медиасервисов "Яндекса" Ольгой Филипук и звездой сериала "257 причин, чтобы жить" Юлией Топольницкой.
В новом сезоне на КиноПоиске выйдет драма "Нулевой пациент" режиссера Евгения Стычкина. Лента будет состоять из семи эпизодов, а главную роль в ней сыграет Никита Ефремов. "Нулевой пациент" – это картина о первой вспышке ВИЧ в Советском Союзе.
Евгений Стычкин на презентации не был, однако среди гостей оказалась его супруга – актриса Ольга Сутулова. Год назад избранница родила Стычкину сына, которого назвали Михаилом. 13 сентября отпрыск пары отметил первый день рождения.
На вечеринке также были замечены писатели Александр Цыпкин и Сергей Минаев. В следующем году на КиноПоиске выйдет второй сезон сериала "Беспринципные". Сценарий лены, напомним, основан на рассказах Цыпкина. Также скоро состоится премьера политического триллера по сценарию Сергея Минаева "Спойлер", каст которого – сплошь звезды.
В следующем году интернет-сервис порадует зрителей полнометражным фильмом "Орел и решка. Кино" с Екатериной Варнавой, Александром Гудковым и Сашей Бортич. Премьера картины назначена на новогодние каникулы. В разработке находится сериал "Фурия" по мотивам одноименной серии комиксов. Проект создается в соавторстве с Bubble Studios – создателями фильма "Майор Гром".
Популярные темы форума
Первая любовь
гороскоп
Знаю отличную гадалку
ЮЛИЯ НАЧАЛОВА