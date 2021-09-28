Оскорбленная Боня набросилась на звезду "Универа": Проблемы с мозгами

Знаменитости и не думают идти на примирение.

В Сети продолжают обсуждать скандал, случившийся на съемках шоу телеканала ТНТ "Звезды в Африке". Конфликт между телеведущей Викторией Боней и звездой сериала "Универ" Стасом Ярушиным у многих вызвал возмущение.

Накануне Боня вышла в прямой эфир в личном инстаграм-аккаунте. Теледива набросилась на актера с критикой. Поведение Стаса Виктория назвала некрасивым. Знаменитость считает, что на проекте Ярушин показал свое истинное лицо. По мнению теледивы, Стас не смог выдержать энергетику сильного человека рядом.

Критика и гневные выпады злопыхателей Боню не пугают. "Если меня кто-то оскорбляет, это значит, что у людей проблемы с мозгами", – рассуждает знаменитость. Виктория подчеркнула, что никогда не оскорбляет оппонентов. Некоторые личности, считает телеведущая, готовы на все ради дешевой славы.

Напомним, на съемках шоу "Звезды в Африке" Стаса Ярушина возмутило поведение Виктории Бони. Теледива жаловалась на то, что нормальная пища отсутствует. Нытье и слезы Бони взбесили Ярушина. Позднее ведущая сообщила, что не может терпеть голод, так как имеет больной желудок.

Перепалка Бони и звезды сериала "Универ" продолжилась и после съемок проекта. В соцсетях знаменитости все еще обмениваются колкими репликами. Так, например, телеведущая написала, что Ярушина "надо было накормить свиной писькой".