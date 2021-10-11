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Станислав Сергеевич Ярушин

актриса
Станислав Сергеевич Ярушин

Станислав Ярушин – юморист и российский актер, который быстро снискал любовь аудитории. Молодой человек добился успеха в различных сферах. Последние новости указывают на то, что Стас стал полномасштабной телевизионной звездой.

Станислав Ярушин: биография

Стаса любят зрители разного возраста. Парень является участником команды КВН и чемпионом Высшей лиги этой юмористической игры. Молодой человек увлекается музыкой, пробует себя в качестве режиссера, сценариста и артиста кино.  Известность звезде принес сериал «Универ», его ситком и продолжение «СашаТаня». Исполнял роль Антона Мартынова.

Семья

Мальчик родился в обычной семье. Родители шоумена – отец Сергей Валентинович и мама Ирина Викторовна. Родители обожают своего сына, всегда поддерживают его во всех начинаниях. Именно папа руководил участием сына в школьной игре в КВН.

Детство и юность

В старших классах Ярушин увлекся КВН и выступал в команде школы. Мальчик с детства любил шутить и пародировать, отличался остроумием и артистичностью. Ребенок посещал спортивную школу и увлекался игрой в хоккей.

После окончания старших классов парень поступил в агроинженерный университет Челябинска. Стал играть в университетской КВН команде. Юноша никогда не испытывал никаких комплексов и всегда нравился окружающим своей харизмой и открытостью. Позднее юноша стал выступать в команде КВН города, которая объединилась с другой группой артистов и стала называться «Уездный город». Именно в составе этой командой Ярушин стал выступать в Высшей лиге КВН.

Станислав Ярушин: карьера

Играя в КВН, Стас стал обладателем КиВиНа в Юрмале на юмористическом фестивале. Парень стал чемпионом и принял медаль от Александра Васильевича Маслякова. Игру в КВН молодой артист продолжил в команде «Луна».

Начало

2008 год – время, когда артист попробовал роль телеведущего. Стас вел программу «Цвет нации» на СТС. Через год стал ведущим пародийного шоу «Все по-нашему». Новости тележурналов пестрели интервью с новоиспеченной телевизионной звездой.

Переломный момент

В 2010 году Стас получил роль, которая принесла ему мегапопулярность. На экраны вышел сериал «Универ». Ярушин сыграл сыночка богатого олигарха, который беспечен и не привык считать деньги. Также принял участие в юмористическом шоу.

Позднее актер продолжил сниматься в ситкоме «Универ. Новая общага».В 2016 звезда стала вести шоу «Пожарка» на Первом канале. В 2018 году шоумен ведет интернет программу «Ночной контакт».

В 2017 году актер снялся в полнометражном кино «Максимальный удар» (США-Россия) вместе с Евгением Стычкиным и Максимом Виторганом. Фильм повествует о непростых отношениях американцев и русских на саммите. Мир буквально оказывается под ударом Третьей мировой войны – преступная группировка организует покушение на государственного секретаря. Ей стараются помешать сотрудники ЦРУ. Фильм снят в роли комедийного боевика.

Станислав Ярушин: личная жизнь

Первой женой Стаса стала Полина Бисерова дочери мэра Копейска. Пара зарегистрировала официальный брак, однако отношения в молодой семье не сложились. Супруги расстались и оформили развод.

Вторую супругу актер встретил на съемках «Универа». Девушка попала на площадку случайно, приехала на встречу с подругой. Как утверждают новости, между Стасом и Аленой вспыхнула настоящая любовь с первого взгляда. Молодые люди до сих пор вместе и уже воспитывают двух очаровательных детей. Жена знаменитости пожелала остаться в тени звезды и полностью посвятила себя семье. Женщина постоянно выкладывает в Инстаграмме забавные фото своих детей и супруга.

Станислав Ярушин: интересные факты

  • Персонаж Станислава Антон (сериал «Универ») впервые появился в 220-1 серии ленты.
  • Артист увлекается серьезно музыкой, пишет песни и снимает клипы. В своем ролике он снял жену Алену и детей.
  • Роли актера
  • Работ в кино у Ярушина пока немного, но он успешно наверстывает пробелы. Каждый фильм требует от знаменитости большой самоотдачи.

Фильмы

  • «Zомбоящик» - 2017.
  • «Максимальный удар» - 2017, роль Васи.
  • Сериалы
  • «Универ» - 2011, главная роль Мартынов Антон.
  • «Универ. Новая общага» - 2018, Антон.
  • «СашаТаня» - 2013, Антон.
  • «Стройка» - 2013, сыграл стоматолога Артура.

Актер сегодня

Стас продолжает увлекаться любимой игрой в хоккей в свободное от съемок время. У актера очень плотный график съемок в различных проектах. Станислав Ярушин старается уделить много внимания своей музыкальной карьере, снимает новые клипы и пишет композиции. Недавно артист спел новую песню совместно с Ольгой Бузовой.

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