Ничего не может разлучить: расшифровано тайное послание Карпович Муцениеце

Недавно артистка приняла участие в яркой фотосессии. На свежих кадрах знаменитость позирует на фоне живописного пейзажа. Снимками со съемок Мирослава Карпович периодически хвастается в личном микроблоге.
Накануне, например, в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта звезда сериала "Папины дочки" показала фото, на котором позирует в поле. Артистка в желтом платье и резиновых сапогах сидит на стуле. "Вероника Кастро", - подписала кадр звезда, сравнив себя с мексиканской актрисой.
На публикацию Мирославы обратили внимание интернет-пользователи. В Сети пришли к выводу, что комментарий к снимку – это зашифрованное послание, которое, возможно, адресовано бывшей сопернице Агате Муцениеце. Дескать, Мирослава намекает, что ее жизнь в последнее время все более походит на латиноамериканскую теленовеллу. В финале этой ленты она будет победительницей.
Отметим, что актриса Вероника Кастро известна в России благодаря роли в сериале "Богатые тоже плачут". Артистка играла главную героиню по имени Марианна. По сюжету богач Луис Альберто уходит от супруги, которая когда-то обманом женила его на себе, к персонажу в исполнении Кастро. Герои мексиканской теленовеллы проходят через множество трудностей, судьба-злодейка заставляет их расстаться. В финале 248-серийной картины Марианна и Луис Альберто воссоединяются, и уже ничего не может их разлучить.
Напомним, события, происходящие в жизни Мирославы Карпович, немного напоминают мыльную оперу. По слухам, звезда сериала "Папины дочки" встречается с коллегой по цеху Палом Прилучным. Поговаривают, что Карпович увела избранника из семьи. Якобы сейчас из-за Мирославы Павел продает дом.
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