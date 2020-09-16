Ничего не может разлучить: расшифровано тайное послание Карпович Муцениеце

Звезда сериала "Папины дочки" сделала невинную на первый взгляд публикацию в соцсетях. Поклонники рассмотрели в действиях Мирославы Карпович двойное дно.

Недавно артистка приняла участие в яркой фотосессии. На свежих кадрах знаменитость позирует на фоне живописного пейзажа. Снимками со съемок Мирослава Карпович периодически хвастается в личном микроблоге.

Накануне, например, в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта звезда сериала "Папины дочки" показала фото, на котором позирует в поле. Артистка в желтом платье и резиновых сапогах сидит на стуле. "Вероника Кастро", - подписала кадр звезда, сравнив себя с мексиканской актрисой.

На публикацию Мирославы обратили внимание интернет-пользователи. В Сети пришли к выводу, что комментарий к снимку – это зашифрованное послание, которое, возможно, адресовано бывшей сопернице Агате Муцениеце. Дескать, Мирослава намекает, что ее жизнь в последнее время все более походит на латиноамериканскую теленовеллу. В финале этой ленты она будет победительницей.

Отметим, что актриса Вероника Кастро известна в России благодаря роли в сериале "Богатые тоже плачут". Артистка играла главную героиню по имени Марианна. По сюжету богач Луис Альберто уходит от супруги, которая когда-то обманом женила его на себе, к персонажу в исполнении Кастро. Герои мексиканской теленовеллы проходят через множество трудностей, судьба-злодейка заставляет их расстаться. В финале 248-серийной картины Марианна и Луис Альберто воссоединяются, и уже ничего не может их разлучить.

Напомним, события, происходящие в жизни Мирославы Карпович, немного напоминают мыльную оперу. По слухам, звезда сериала "Папины дочки" встречается с коллегой по цеху Палом Прилучным. Поговаривают, что Карпович увела избранника из семьи. Якобы сейчас из-за Мирославы Павел продает дом.