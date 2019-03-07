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Март 7, 2019
просмотры: 123

53-летняя Зудина презентовала эротический проект

567

В Москве прошла громкая премьера сериала Константина Богомолова "Содержанки". Вместе с режиссером картину представили Мария Фомина, Ольга Сутулова, Софья Эрнст, Марина Зудина и многие другие. Интересно, что фильм рассматривается как эротический триллер. 53-летняя Зудина сыграла в нем женщину, у которой роман с мужчиной, годящемся ей в сыновья.

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