Муцениеце исключили из сериала "В клетке" с Прилучным в главной роли

Актриса Агата Муцениеце не появится во втором сезоне теленовеллы. В сериале "В клетке" артистка играла вместе с теперь уже бывшим мужем Павлом Прилучным.

Агата Муцениеце не будет принимать участие в съемках новых эпизодов картины, сообщил продюсер Теймур Джафаров. По его словам, переговоры с представителем артистки зашли в тупик.

Продюсер также прокомментировал заявление менеджера Агаты Муцениеце Мариам Андреевской. Ранее помощница сообщила журналистам, что создатели сериала "В клетке" скрывают сценарий от актрисы и по этой причине та не может подписать договор. Теймур Джафаров подчеркнул, что от Агаты Муцениеце ничего не прятали. Существует определенная процедура, которая в случае актрисы не была соблюдена. Сценарий предоставляется участникам только после подписания соглашения о неразглашении деталей проекта. От Муцениеце этого документа киношники так и не дождались.

"Мы приложили все необходимые от нас усилия, чтобы избежать этой ситуации, но, к сожалению, не встретили взаимного отношения", – сказал продюсер сериала "В клетке".

Замену Агате Муцениеце авторы теленовеллы искать не будут. Создатели, по словам Теймура Джафарова, с уважением относятся к образу, который артистка создала в первом сезоне. Героиня Агаты Ольга в новой части не появится.

Как отметил продюсер, творческий коллектив сериала "В клетке" желает Агате Муцениеце карьерных достижений в будущем. Создатели теленовеллы надеются на сотрудничество со звездой в других проектах.