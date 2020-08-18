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Муцениеце исключили из сериала

Муцениеце исключили из сериала "В клетке" с Прилучным в главной роли

Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса Агата Муцениеце не появится во втором сезоне теленовеллы. В сериале "В клетке" артистка играла вместе с теперь уже бывшим мужем Павлом Прилучным.
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Агата Муцениеце не будет принимать участие в съемках новых эпизодов картины, сообщил продюсер Теймур Джафаров. По его словам, переговоры с представителем артистки зашли в тупик.

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Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Продюсер также прокомментировал заявление менеджера Агаты Муцениеце Мариам Андреевской. Ранее помощница сообщила журналистам, что создатели сериала "В клетке" скрывают сценарий от актрисы и по этой причине та не может подписать договор. Теймур Джафаров подчеркнул, что от Агаты Муцениеце ничего не прятали. Существует определенная процедура, которая в случае актрисы не была соблюдена. Сценарий предоставляется участникам только после подписания соглашения о неразглашении деталей проекта. От Муцениеце этого документа киношники так и не дождались.

"Мы приложили все необходимые от нас усилия, чтобы избежать этой ситуации, но, к сожалению, не встретили взаимного отношения", – сказал продюсер сериала "В клетке".

Замену Агате Муцениеце авторы теленовеллы искать не будут. Создатели, по словам Теймура Джафарова, с уважением относятся к образу, который артистка создала в первом сезоне. Героиня Агаты Ольга в новой части не появится.

Как отметил продюсер, творческий коллектив сериала "В клетке" желает Агате Муцениеце карьерных достижений в будущем. Создатели теленовеллы надеются на сотрудничество со звездой в других проектах.

Автор: 18 августа 2020, 16:40 Источник: PeopleTalk ✓ Надежный источник
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