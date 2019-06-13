О сериале

Сюжет сериал "В клетке" 1 сезон

Сериал "В клетке" 1 сезон знакомит нас с отцом и сыном Евдокимовыми. Старший (Алексей) приезжает в родной город Калининград, чтобы избежать проблем, которые появились у него в Москве. Будучи опытным инструктором по фитнесу и бывшим чемпионом по боям без правил, он нанес серьезные повреждения одному из клиентов. А бежать из столицы ему пришлось потому, что избитый парень приходится сыном влиятельному депутату. В Калининград он приезжает вместе с любовницей по имени Вера.

В 1 сезоне сериала зрители познакомятся с другим героем – Сергеем Евдокимовым по прозвищу "Волчок". Он отбыл тюремное заключение за хранение и распространение наркотиков – его подставил товарищ, которого все называют "Дилер". Возвращение Сергея не сулит особых приятностей: предавший друг хорошо "поднялся" и теперь имеет вес в криминальном мире, папа старается избегать общения, любимая девушка Ольга уже не ждет его, а мама окончательно спилась. Единственный близкий человек героя киносериала "В клетке" – младший брат Алексей.

Съемочный процесс

Съемки стартовали в 2018 году и проходили одновременно в двух городах – в Москве и Калининграде. Генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн в интервью сказал, что снимались сразу две версии сериала. Первая была предназначена для ТВ, вторая – для глобальной сети. Он отметил, что проект "В клетке" получился жестоким и бескомпромиссным, но при этом очень жизненным. Во время съемок 1 сезона создатели постоянно консультировались у опытного бойца Камила Гаджиева, который является президентом одной из ведущих промоутерских компаний.

Актеры о сериале

Павел Прилучный, исполнивший в 1 сезоне роль Сергея Евдокимова, рассказал о своих впечатлениях: "Телесериал "В клетке" - провокационный, наглый, но честный проект. Мы постарались снять настоящую, реальную жизнь, не приукрашивая ее. Зрителя увидят несколько важных жизненных правил: если драться, до конца, если кого-то ненавидеть, то навсегда. Я снимаюсь в телесериалах и фильмах давно, но столь реалистичной истории никогда не видел".

Агата Муцениеце, сыгравшая возлюбленную главного героя Ольгу, рассказала о своем персонаже: "С моей героиней меня связывает только то, что у нас одинаково зовут сына, и отец тоже когда-то страдал алкоголизмом. Хотя я была очень маленькой, и те трудные времена практически не помню. В Ольге мне нравится ее бойцовский характер, она, несмотря на все тяготы судьбы, старается не унывать и продолжать жить. Она верит, что наступят лучшие времена и предпринимает все для реализации этой цели".

Интересные факты сериал "В клетке" 1 сезон

Художник по гриму Мария Антончик призналась, что во время съемок было использовано около трех литров фальшивой крови и наложено более четырех сотен швов. А актеру Павлу Прилучному приходилось ежедневно крепить уши из силикона, чтобы имитировать их дефекты (такие постоянно встречаются у опытных бойцов).

Некоторые сцены были сняты специально для интернета. Это позволило создателям проекта увеличить зрительскую аудиторию.

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный в реальной жизни являются супругами.

Где смотреть сериал "В клетке" 1 сезон

Проект телеканала НТВ получил хорошие отзывы и рейтинги. Многие онлайн-кинотеатры предлагают его посмотреть: платно и бесплатно. Вот популярные источники:

Когда новые серии

Концовка первой части явно намекает на продолжение. Однако официальных заявлений от создателей кинопроекта пока не было. Согласно слухам, съемки серий второй части начнутся уже в этом году.