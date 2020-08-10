Съемки Агаты Муцениеце в сериале "В клетке" с Павлом Прилучным под угрозой: Налицо саботаж

Участие актрисы во втором сезоне сериала "В клетке" под угрозой. Приятельница и агент Агаты Муцениеце Мариам Андреевская раскрыла детали происходящего.

Андреевская сообщила, что переговоры о дальнейшей судьбе Муцениеце в теленовелле застопорились. Мариам всего лишь раз созванивалась с генеральным продюсером сериала "В клетке" Теймуром Джафаровым.

Беседа киношника и агента не была продуктивной. Мариам запросила сценарий для Агаты, но ей отказали. По словам менеджера, артистка не может подписать договор, не ознакомившись с сюжетной линией.

Более того, переговоры с Андреевской ведет не генеральный продюсер, как это обычно бывает, а неизвестный человек, который не согласует ничего с руководством сериала "В клетке". Мариам добавила, что о полномочиях собеседника ей неизвестно ничего.

"Налицо неаргументированный саботаж", – сказал агент Агаты Муцениеце.

Отметим, ранее продюсер и исполнитель главной роли в картине Павел Прилучный написал в личном микроблоге, что его бывшая жена Агата Муцениеце появится во втором сезоне "В клетке". К слову, в начале лета сама Муцениеце сообщала поклонникам, что будет сниматься с экс-супругом. Тогда артистка рассказала, что лично связывалась с Павлом, чтобы поинтересоваться судьбой своей героини. Бывший муж сообщил Агате, что в сериале "В клетке" она еще появится.