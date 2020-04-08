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Располневшая жена тоскует о жизни без Эрнста

Софья Эрнст. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супруга генерального директора Первого канала и звезда сериала "Содержанки" Софья Эрнст поделилась воспоминаниями. 31-летняя знаменитость скучает по беззаботной молодости.
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Софья Заика познакомилась с Константином Эрнстом в 2013 году. Первая встреча состоялась во время подготовки к открытию Олимпийских игр в Сочи. Через год влюбленные официально подтвердили отношения, появившись вместе на публичном мероприятии.

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Софья Павловна Эрнст актер

 Константин Львович Эрнст

Константин Львович Эрнст генеральный директор Первого канала

Летом 2017 года российские СМИ сообщили, что генеральный директор Первого канала женился на Софье Заике. Официального подтверждения этой информации нет.

Константин и Софья воспитывают дочерей Эрику и Киру, родившихся в 2016 и 2017 годах. В конце 2019-го стало известно, что супруга медиаменеджера снова беременна.

Судя по всему, Софья тяготится ожиданием третьего ребенка. Изменения, которые произошли с ее телом, звезду сериала "Содержанки" не радуют. 

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Как-то сильно вспоминаются сейчас дни беззаботной юности. Немного с тоской по безответственности, наивности и худобе :) и, конечно, под песню Young and Beautiful на репите. Фото моего друго @germanlarkin по которому (как и по другим моим любимым друзьям) я сейчас очень скучаю �� зато есть время на ностальгию, а главное, есть, что вспомнить! ��

Публикация от Sofya Ernst (@sofyapavlovna)

В "Инстаграм" артистка показала архивное черно-белое фото и сообщила, что ей вспоминаются "дни беззаботной юности". Она тоскует по безответственности, наивности и худобе. Видимо, супруга Эрнста располнела.

Оказалось, до замужества она постоянно слушала песню Ланы Дель Рей Young and Beautiful. Эрнст очень скучает по старым приятелям. В частности, по тому, кто сделал опубликованные ею кадры. Напомним, что сериал "Содержанки" можно смотреть онлайн на видеосервисе START.

Автор: 8 апреля 2020, 14:44
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