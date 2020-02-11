"Оскар" у меня в кармане": получающая поддержку жена Эрнста наплевала на злобных критиков

Рейтинг сериалов

Топ новостей

85-летняя Наталья Фатеева встретила день рождения в невменяемом состоянии
Коронавирус в Москве: заявление известного эксперта привело в ужас
Больная раком Сенчукова поразила внешним видом
Крайне недоволен: Макрон прошелся по Зеленскому
Невестка Пугачевой забрала ребенка из роддома
партнеры
Среда
12 февраля
Лента новостей
13:48
Бывшая жена об особенной дочке от Андрея Аршавина
13:42
Экс-начальник управления ФСИН попытался совершить суицид в зале суда
13:38
Постаревший Шнуров похвастался редким фото с молодой женой
13:36
В Испании нашли тела двух россиян
13:29
Мучают сильные боли: Семенович слегла в больницу из-за инфекции
13:15
Покупает собак и разделывает на мясо: жуткие подробности зверств живодера из Приморья
13:14
Под Новгородом в аварии с иномаркой погибли два человека
13:08
Певица Диана Арбенина не может прийти в себя из-за осложнений
13:03
Известная модель высказалась о домогательствах в Victoria’s Secret
12:52
Отработаю поездку: звезда "Дома-2" сняла взмокшие трусы перед ошалевшим таксистом
12:36
Это уже перебор: звездный стилист набросился на Тарасову
12:31
Экс-супруга бывшего короля Малайзии подхватила страшный вирус
12:31
"Пресняков рядом не стоял": Орбакайте похвасталась идиллией
12:29
В Уфе госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус
12:28
Володин предложил создать институт защиты исторической памяти
12:13
Под Москвой пьяные посетители избили хозяина кафе
11:59
Тимати и Решетова грубо обошлись с Шишковой
11:51
Нехватка кислорода: чем опасен храп
11:47
Рубль отвоевывает позиции у евро
11:47
На пять лет раньше: россияне смогут досрочно получить пенсию
11:08
Хуже коронавируса: россияне мрут от жуткой инфекции
11:07
Предприимчивая Исаева продает письма отца к Началовой
11:07
В Москве забравшийся на дерево енот устроил переполох
10:52
"Долго не протянешь": новый рацион Рудковской пришелся не по вкусу
10:49
Названы лучшие мелодрамы XXI века
10:41
Джигарханян отказался жить с кошатницей Казаченко
10:36
"Ничего не понимает в танцах и эстраде": продюсер плюнул в лицо Вере Брежневой
10:22
Обнаглевший Зеленский опустился до шантажа Путина
10:16
На юго-востоке Москвы неизвестный устроил стрельбу
10:03
Закрутивший роман с иностранкой Прохор Шаляпин уезжает из России
10:01
Откупился? Петросян перевел баснословную сумму Степаненко
09:53
"Пила, курила и жрала гадости": Гузеева разразилась гневной речью
09:42
Устроивший дебош Емельяненко пообещал бросить пить
09:23
Любовница выложила интимный снимок с Виторганом
09:21
Стало известно о запрете празднования Дня святого Валентина в школах
09:19
Смертельно больная Яковлева лишилась волос
09:09
В переходе московского метро нашли двухмесячного ребенка
08:57
Повторяет за Порошенко: оскорбившего россиян Зеленского приложили
08:44
"Искренняя девка": Цискаридзе откровенно о грязной истории вокруг Волочковой
08:19
В России выписали второго пациента с коронавирусом
08:17
"Дергала за ниточки": Пугачеву вывели на чистую воду
08:10
"С обезьянами не дружу": любовницу Петросяна сравнили с чучелом после слухов о беременности
06:01
Никита-пожарник: как защитить свой дом 13 февраля
04:16
Сделано заявление о воссоединении Пелагеи с мужем
02:07
Сексуальная Нюша вывалила грудь на красной дорожке
00:03
Страдающей от жутких болей Волочковой вынесли неутешительный диагноз
22:04
"Большая ошибка": раскрыт главный провал Москвы в отношениях с Киевом
21:35
"Буду ей носить передачки в женскую колонию": Кравец об аресте Водонаевой
20:43
"Пожалей мать!": народ накинулся на сбежавшую дочь Успенской
20:35
Неожиданное решение о пенсионном возрасте испугало народ
20:31
Назван неожиданный способ уменьшить плату за услуги ЖКХ
20:17
"Перебор": спутавшийся с развратными монашками Киркоров возмутил верующих
19:49
Голова как шар: раскрыта страшная болезнь принца Гарри
19:48
Самая короткая зима: синоптики объявили наступление весны в России
19:43
Теперь официально: сделано важное объявление о коронавирусе
19:37
"Я всегда рядом": Бузова призналась в теплых чувствах завидному холостяку
18:45
"Самое большое шоу в мире": создатель "Дома-2" запустил новый странный проект
18:43
В Архангельске установили забавный дорожный знак для любителей телефонов
18:07
Дочь-подросток променяла Волочкову на новую пассию отца
17:27
Зять пытается отобрать дачу и квартиру покойной Гурченко
17:24
"Пожалейте нас": Сюткин откровенно высказался о пенсии
17:14
В России придумали бороться с раком с помощью ржавчины
17:07
Дети Маликова уехали из России в арабскую страну
16:45
"Какой лапушка!": фото Плющенко с сыном умилило россиян
16:33
В Москве прошел закрытый показ фильма "Сокровище Разина"
16:26
В центре Москвы открылось сельское кафе
16:16
"Честно скажу": Зеленский неожиданно признал потерю Донбасса
16:13
Появление Ксении Собчак на Первом канале завершилось провалом
16:07
Кардиолог рассказал о плюсах коронавируса для россиян
16:02
"Откуда такая стоимость?": россияне в ужасе от поездов через Крымский мост
16:01
Обколотую Кошкину сняли в центре Москвы
15:58
Отчаянная Джоли ищет "замену" сбежавшему от нее ребенку
15:41
Оголившаяся Шарапова появилась на людях в компании статного мужчины
15:37
Власти скрывают: на поверхности Солнца разглядели гигантское НЛО
15:29
Голая Волочкова раздвинула ноги в теплой атмосфере
15:29
В России появилось приложение для усыновления детей
15:26
Любовь Успенская отказалась помочь больной дочери
15:20
У россиян может появиться дополнительный выходной день
15:17
7 направлений для романтического путешествия
15:10
Фестиваль науки и искусства WOW! HOW? пройдет в РАН
15:06
Витамины и спорт: 61-летняя женщина о "вечной молодости"
15:06
Японский пианист-импровизатор даст единственный концерт в Москве
15:01
Две трети населения Земли: озвучено число заразившихся коронавирусом
14:56
Заслуженный артист разбился в аварии
14:52
Похудевшая Адель шокировала народ своим видом
14:38
Барановская рассказала о пьяных дебоширах в самолете
14:27
Suzuki представила новую Vitara Brezza
14:13
"Было нелегко": сообщившая о рождении малыша Волочкова показала изуродованные конечности
14:12
Актер из фильма "Моя ужасная няня" скоропостижно скончался
14:05
Стоцкая высказалась о третьей беременности
14:00
В Москве поставили ультиматум "потерявшему берега" Лукашенко
13:40
"Где муж?": Тодоренко на отдыхе устроила переполох
13:37
В Подмосковье школьник отравился таблетками
13:33
"Больно дышать и ходить": Макеева сделала заявление после операции
13:27
Нурмагомедова назвали лучшим бойцом в мире
13:09
"*** вам!": Кристовский из Uma2rman оправдался за отборную матерщину в эфире
13:08
"Придушила бы": Бледанс сорвалась из-за ребенка-инвалида
13:08
Любимого внука Елизаветы II бросила жена
13:08
Россиянам раздадут много денег: Мишустин озвучил важные нововведения
13:01
Мировая премьера мюзикла "Дон Жуан" состоится в Кремле
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Кто бы мог подумать: найдена неожиданная причина возникновения рака
Певица Диана Арбенина не может прийти в себя из-за осложнений
Постаревший Шнуров похвастался редким фото с молодой женой
Выдающийся пианист Люка Дебарг даст единственный концерт в Москве
"Нет гарантий, что ребенок не умрет": звезда "Реальных пацанов" не смогла сдержать эмоций
Под Новгородом в аварии с иномаркой погибли два человека
Сериалы

"Оскар" у меня в кармане": получающая поддержку жена Эрнста наплевала на злобных критиков

Константин Эрнст. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супруга генерального директора Константина Эрнста, Софья, научилась спокойно реагировать на критику. После появления в сериале "Содержанки" и фильме "Союз спасения" актерскую работу жены медиаменеджера подвергли тщательному анализу.
прочитано 390 раз

По словам Софьи Эрнст, она может трезво оценить, почему тот или иной проект с ее участием получил много негативных отзывов или провалился в прокате. Неудачи актрису не травмируют. Она научилась доверять собственному чутью на хорошее кино. Например, "Содержанок" и "Союз спасения" она оценивает как очень успешные картины.

ПО ТЕМЕ

Журналисты заметили мужа Собчак в компании молодой любовницы

Покрыла пеной: Дарью Мороз застукали за необычным занятием

"Содержанки" – 1 сезон (сериал)

 Софья Павловна Эрнст

Софья Павловна Эрнст актер

 Константин Львович Эрнст

Константин Львович Эрнст генеральный директор Первого канала

"А вкусы – это такая субъективная вещь. Почему всем должно нравиться то, в чем я участвую?" – отметила Софья Эрнст.

В любом случае артистка всегда может надеяться на поддержку близких. Родные гордятся Софьей и ее профессиональным ростом.

"Я ориентируюсь на мнение, пожалуй, двух-трех человек: если вижу, что им нравится, значит, мой личный "Оскар" у меня в кармане. Я уже научилась спокойно относиться к критике в свою сторону. Если люди критикуют, как я играю, они имеют на это право – я выставляю себя на всеобщее обозрение и абсолютно не жду, что меня будут только хвалить. То, что мое исполнение роли кому-то не нравится, совершенно нормально", – сказала Софья Эрнст в интервью Instyle.ru.

Между тем супруга генерального директора Первого канала не скрывает, что не терпит грубости в свою сторону. Когда критики переходят на личности, это ее обижает – это, в принципе, реакция любого нормального человека. Софья Эрнст старается отгородить себя от злобных комментариев. К счастью, людей, которые пишут гадости, она лично не знает.

"Успокаиваю себя тем, что никому не причинила вреда, поэтому если человек проявляет себя агрессивно, то это уже не про меня история, а про него", – наплевала на злобных завистников звезда сериала "Содержанки".

11 февраля 2020, 13:05

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

В Москве поставили ультиматум "потерявшему берега" Лукашенко
Оправданная агрессия: на Украине ждут вторжения России
"Останутся рожки да ножки": хвастливого Зеленского спустили с небес на землю
Генерал СБУ призвал начать войну против России

Шоу-бизнес

Певица Диана Арбенина не может прийти в себя из-за осложнений
Известная модель высказалась о домогательствах в Victoria’s Secret
Отработаю поездку: звезда "Дома-2" сняла взмокшие трусы перед ошалевшим таксистом
Это уже перебор: звездный стилист набросился на Тарасову

Проишествия

В Москве зафиксирован резкий скачок радиации
Спавшую с родным отцом девушку изнасиловал ее дед
В Новосибирске мужчина зарезал беременную экс-любовницу
Жуткие подробности убийства ростовского депутата и его жены

Lifestyle

Soprano Турецкого отметили 10-летний юбилей
"Нам врали": Басилашвили разразился гневной речью
Костолевский впервые рассказал о взрослом внебрачном сыне
"Иисус Христос" снова на столичной сцене: только четыре спектакля
Шоу-бизнес

Закрутивший роман с иностранкой Прохор Шаляпин уезжает из России

Певец шикарно проводит время с новой любовницей
Шоу-бизнес

"Было нелегко": сообщившая о рождении малыша Волочкова показала изуродованные конечности

Балерина обнародовала жуткое видео
Шоу-бизнес

"Пила, курила и жрала гадости": Гузеева разразилась гневной речью

Актриса унизила невесту
Шоу-бизнес

Молодая жена показала прилюдные ласки с Цекало

Модель предстала в соблазнительном виде

Гороскоп

Гороскоп совместимости: Козерог с другими знаками Зодиака
Совет на выходные
Гороскоп совместимости: Стрелец с другими знаками зодиака
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Воспитанница отреагировала на слухи о чудовищных нагрузках на тренировках Тутберидзе
Знаменитый спортсмен откровенно высказался об отсидевшем за побои Кокорине
Гимнастка Солдатова рассказала о смертельном диагнозе после попытки суицида
Губерниев встал горой за оплеванную Тарасову

Регионы

Атака США? Над Крымским мостом заметили жуткие огненные шары
Юрий Чайка пообещал заметные перемены на Северном Кавказе
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
Сибирь утонула в сугробах (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+