"Оскар" у меня в кармане": получающая поддержку жена Эрнста наплевала на злобных критиков

Супруга генерального директора Константина Эрнста, Софья, научилась спокойно реагировать на критику. После появления в сериале "Содержанки" и фильме "Союз спасения" актерскую работу жены медиаменеджера подвергли тщательному анализу.

По словам Софьи Эрнст, она может трезво оценить, почему тот или иной проект с ее участием получил много негативных отзывов или провалился в прокате. Неудачи актрису не травмируют. Она научилась доверять собственному чутью на хорошее кино. Например, "Содержанок" и "Союз спасения" она оценивает как очень успешные картины.

"А вкусы – это такая субъективная вещь. Почему всем должно нравиться то, в чем я участвую?" – отметила Софья Эрнст.

В любом случае артистка всегда может надеяться на поддержку близких. Родные гордятся Софьей и ее профессиональным ростом.

"Я ориентируюсь на мнение, пожалуй, двух-трех человек: если вижу, что им нравится, значит, мой личный "Оскар" у меня в кармане. Я уже научилась спокойно относиться к критике в свою сторону. Если люди критикуют, как я играю, они имеют на это право – я выставляю себя на всеобщее обозрение и абсолютно не жду, что меня будут только хвалить. То, что мое исполнение роли кому-то не нравится, совершенно нормально", – сказала Софья Эрнст в интервью Instyle.ru.

Между тем супруга генерального директора Первого канала не скрывает, что не терпит грубости в свою сторону. Когда критики переходят на личности, это ее обижает – это, в принципе, реакция любого нормального человека. Софья Эрнст старается отгородить себя от злобных комментариев. К счастью, людей, которые пишут гадости, она лично не знает.

"Успокаиваю себя тем, что никому не причинила вреда, поэтому если человек проявляет себя агрессивно, то это уже не про меня история, а про него", – наплевала на злобных завистников звезда сериала "Содержанки".