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Сериалы

Известный режиссер раскрыл немалые доходы Прилучного

Павел Прилучный. Фото:Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Известный режиссер Марк Рудинштейн рассказал о доходах звезды сериала "Мажор". Кинематографист подчеркнул, что Павел Прилучный зарабатывает гораздо больше, чем его пока еще супруга Агата Муцениеце.
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По словам Рудинштейна, артист такого уровня как Прилучный, может получать до 500 тысяч за съемочный день. Вспышка коронавируса и последующий карантин не сильно скажутся на доходах звезды "Мажора". Некоторые фильмы и сериалы продолжают снимать, правда, без массовки, поэтому без работы Павел не останется.

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 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Также Марк Рудинштейн поведал, что супруга "Мажора" Агата Муцениеце зарабатывает гораздо меньше. Режиссер заметил, что в карьере артистки пока не было больших и заметных ролей. Между тем он не исключает, что скандал в семье Муцениеце может положительно сказаться на ее дальнейшей судьбе. Возможно, в скором времени продюсеры сделают Агате интересное предложение.

Рудинштейн не верит, что Прилучный действительно поднимал руку на Муцениеце. "Судите сами: Агата говорит, что ее избил муж, и тут же появляется в эфире детского "Голоса", – цитирует режиссера сайт "Комсомольская правда". Кинематографист уверен, что, будь домашнее насилие правдой, Агата побежала бы в больницу снимать побои, а после этого в полицию.

Марк Григорьевич хорошо знает Пашу, у артиста нет замашек домашнего тирана. Рудинштейн предположил, что Прилучный и Муцениеце могли разыграть скандал ради и хайпа и заработка. Сериал"Мажор" можно смотреть онлайн на ivi.ru.

Автор: 29 апреля 2020, 12:02
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