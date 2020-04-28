"Ты врезал мне? Прости!": в Сети высмеяли унизившуюся Муцениеце

Накануне Агата Муцениеце опубликовала в своем инстаграм-аккаунте открытое обращение к Павлу Прилучному. Бывшая жена извиняется перед артистом в стихах.

"Люблю.. Тебя люблю..

Всегда, везде

Назло всему...

Прости меня... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – пишет артистка.

Литературный шедевр от звезды не пропустила и скандальный блогер Лена Миро. Девушка высказала свою позицию по поводу ситуации вокруг развода Агаты Муцениеце и Павла Прилучного.

Она заявила, что проблема, которую недавно озвучила Регина Тодоренко, демонстрируется во всей красе. Как предполагает журналистка, бывшая участница проекта "Орел и решка" озвучила следующую позицию: если мужчина ударил женщину, возможно, та недостаточно "крутила жопой", возбуждая мужа.

Как известно, несколько недель назад Агата Муцениеце рассказала, что Павел Прилучный не раз поднимал на нее руку. "То есть, то самое, о чем буквально на днях заявила Регина Тодоренко, мы видим уже не на словах, а на деле: прости меня за то, что ты меня лупил!" – возмущается блогер.

Журналистка заявила, что против насилия в любом его проявлении. Она считает дискуссии по этому вопросу бессмысленными. "Иначе будет то, что мы сейчас наблюдаем у Агаты -– самобичевание. Ты врезал мне? Прости!" – пишет автор.