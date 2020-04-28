У Прилучного заподозрили тревожный симптом опасного заболевания

Видео супруги Павла Прилучного Агаты Муцениеце не только обозначило общероссийскую проблему вспышки бытового пьянства и домашнего насилия в рамках тотальной "изоляции" населения, но заодно выявило неискоренимую нетерпимость общества к жертвам абьюза.

Дискуссия на эту тему также стоила карьеры телеведущей Регины Тодоренко. Многие интернет-пользователи рекомендовали Агате обратиться к наркологу вместо того, чтобы выносить сор из избы. Но Павел Прилучный никогда не станет лечиться от алкогольной зависимости. Почему – "Дни.ру" рассказал главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин.

Десять дней пьянства – тревожный симптом. Разговоры об алкогольной, а, возможно, и наркотической аддикции актера, не новость. Знакомые семьи не раз намекали, что супруга терпит от Павла побои, но в открытую она заявила об этом в "пандемию", которая, увы, для многих семей стала водоразделом. "Агате можно только порекомендовать избегать встреч с абьюзером и не пытаться его спасти", – утверждает Вашкин. И вот почему.

Психика любого актера устроена так, что "вживаясь в роль", он перенимает некоторые черты героя. И тут можно было бы оправдать Прилучного тем, что в он как раз снимался в фильме "Тень звезды" в роли рэпера. Агата не просто так сравнила его с Джиганом. Однако, во-первых, ничто не оправдывает насилия, а во-вторых, актер и раньше был замечен в грубом обращении со спутницей жизни.

Павел – типичный нарцисс, весьма самовлюбленный человек. Он убежден, что у него нет зависимости и он хозяин своей жизни. В этом они похожи с Александром Домогаровым, но у последнего стаж употребления существенно больше. Лечить зависимого, который агрессивно отрицает очевидное, при отсутствии поддержки родных, бесполезно.

"Всем, кто рекомендует Агате не выносить сор из избы, я бы хотел напомнить, что ежегодно от рук домашних тиранов в России погибают тысячи женщин. И если бы они не обращались за помощью, не заявляли о своей беде, жертв было бы существенно больше. Изоляция является благодатной почвой для агрессии по отношению к женщинам и детям. И, как правило, здесь не обходится без алкоголя. Поэтому я по-прежнему считаю, что его продажу на период карантина стоило бы ограничить", – резюмирует нарколог.