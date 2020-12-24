"Он настаивал и стал раздеваться": всплыли странные детали избиения Прилучного

В тот вечер Владимир Семенов был в своем клубе. Вместе с предпринимателем в помещении находились его друзья и персонал заведения. Обстановка была дружественной.
Около шести утра Семенову позвонил знакомый, который сообщил, что скоро приедет в клуб. Мужчина отметил, что с ним будут двое – актер Павел Прилучный с приятелем. Владимир согласился принять гостей, однако сообщил, что заведение не работает.
Примерно в половину седьмого визитеры появились в помещении. Прилучный, по словам Семенова, был пьян. Актер вел себя шумно, однако был дружелюбен. Павел приветливо общался с присутствующими.
Владимир предложил звезде сериалов, с которым, к слову, не был знаком до этого момента, сесть за столик и выпить. Прилучный попросил выключить видеонаблюдение в зале, передает телеканал "360". Бизнесмен ответил актеру отказом. Павел и его приятели вышли из заведения, однако через пять минут вернулись.
Звезда сериалов попросила Семенова открыть зону единоборств, что находилась на втором этаже. Там, по словам предпринимателя, отсутствует видеонаблюдение.
В зале для тренировок Прилучный предложил провести спарринг. Семенов отказался, но звездный гость не унимался.
"Он настаивал и стал раздеваться: снял кофту и обувь", – поведал владелец клуба.
Владимир предложил Павлу надеть боксерские перчатки. Между тем артист принял стойку и начал имитировать бой. Пьяный Прилучный несколько раз пытался ударить оппонента кулаком в голову. Владимиру удавалось увернуться. Артист один раз попал бизнесмену в плечо.
Семенов в ответ нанес артисту один удар в лицо. Павел упал, но практически сразу встал на ноги. У звезды сериалов из носа и изо рта шла кровь. Сотрудники бара оказали Прилучному первую помощь. Владимир предлагал вызвать бригаду медиков. Павел обращаться к врачам не хотел. Позднее приятели отвезли знаменитость в больницу, однако артист и там отказался от услуг докторов.
На днях Владимир Семенов узнал из прессы, что по факту избиения Павла Прилучного завели уголовное дело. Владелец ночного клуба сам приехал к стражам порядка. Бизнесмена, написавшего явку с повинной, допросили.
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