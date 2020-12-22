"Я подрался за бабушку в гей-клубе": Изувеченный Прилучный стал фигурантом уголовного дела

Накануне Павел Прилучный посетил полицию и подробно рассказал сотрудникам о происшествии. По словам актера, драку начал Семенов. Сначала он хотел продемонстрировать интересные боевые приемы, но неожиданно начал жестоко избивать его. Павел утверждает, что не видит никаких причин для подобного поведения и не понимает, почему возникла агрессия.
По факту драки возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести". Признанному виновным участнику может грозить до трех лет лишения свободы.
Вокруг нашумевшей ситуации было множество слухов. Поклонники выдвигали свои версии. Одним из самых популярных предположений стало то, что это – пиар сериала "В клетке", в котором актер играет боксера.
Павел Прилучный прокомментировал домыслы народа: "Насколько я понял из СМИ, я подрался за бабушку в гей-клубе, чтобы продать эту историю кому-то на ТВ. Эта версия интереснее правды, так что предлагаю пока остановиться на ней – по крайней мере, все посмеемся". Он также сердечно поблагодарил врачей, близких и поклонников за поддержку: "Ребята, вы самые небезразличные, тактичные и трогательные, правда".
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