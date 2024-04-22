Почему в сегменте производства памятников и стел выигрывают крупные компании

Кристина Асмус озвучила свой диагноз Тесты Вдова Юдашкина привела внуков в храм Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной?Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной? "Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение Невосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звездыНевосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звезды Победила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 годаПобедила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года

Лента новостей

Понедельник 22 апреля

13:45В парке "Яуза" будет создано пять тематических маршрутов – Собянин 11:17Паулс категорически отказался от встреч с уехавшей в Израиль Пугачевой 09:49Старшая дочь Седоковой рассказала, как певица одна кормила семью после разлада с мужем 08:36Успенская потратила на бриллианты ради премии "Шансон года-2024" бешеные деньги: названа сумма 07:23Ленин на ладони: памятники вождю в разных городах России – часть 3 06:05Веселые собаки плескаются в грязи и ломают стереотипы – видео 03:15Психология успеха: как добиться поставленной цели? 00:02Эмоции и здоровье: как их проживать, а не заедать 21:07"При виде крови охватывала гордость": Волочкова совсем себя извела 18:04Джон Леннон и его "Четыре столпа судьбы": тайна гибели музыканта 15:08Гимнастика от Джуны: 16 упражнений звездного экстрасенса СССР 12:18Тест: отгадайте мировых знаменитостей 19 века по кадрам из фильмов 09:08Шесть лет без Нины Дорошиной: вспоминаем лучшие роли советской актрисы 06:05Спорт в российском кино: "Молодежка", "Легенда №17" и другие киноленты 03:10Майские праздники с пользой для здоровья: советы врача 00:09Народный праздник Родион Ледолом: приметы и традиции 21 апреля 21:05Стоит задуматься: 5 книг с поучительным сюжетом 18:02Почему Регина Тодоренко такая красивая: показываем и рассказываем 15:05ТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с животным 12:10Мудрость бывших ведущих "Дома-2": советы Бородиной, Собчак и Бузовой 09:06Три "золота" на Олимпиаде и трое детей: Елене Вяльбе исполнилось 56 лет 06:47Принц Уильям вернулся к исполнению обязанностей и пообещал заботиться об онкобольной Кейт Миддлтон 03:34Семья Брюса Уиллиса отметила первый день рождения его внучки 00:17Басте исполнилось 44 года: вспоминаем яркие моменты из жизни музыканта 21:57Жизнь на "до" и "после": Климова сообщила о резком повороте судьбы 18:00Воробьев: Новое здание поликлиники №1 в Лобне откроют в начале следующего года 17:26Кристина Орбакайте рискнула на перемены в музыкальном творчестве 16:28Теперь официально: раскрыты подробности болезни Заворотнюк 14:10Правда или вымысел? Этот тест на знание советского кино пройдут только жившие в СССР 13:05Ливни с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве до конца дня 12:41В Серебряном бору проведут локальные работы по подготовке к летнему сезону 12:08Сделавший заявление об отцовстве Билан показал любимую женщину 10:32Бузова не может простить старые обиды Тарасову после провального брака 09:01Актер Головин из сериала "Кадетство" заявил о пополнении в семье 06:12Показавшую себя без макияжа Меган Фокс перестали узнавать поклонники 03:29Правда ли, что острая и жирная пища могут привести к язве желудка? 00:34Леонардо ДиКаприо может сыграть Фрэнка Синатру в новом байопике Скорсезе 22:19Крепко прижавший к себе молодуху Михалков провозгласил о новой жизни 20:13Ни свадьбы, ни женщины: Сафронов на связи с достигшим 300 кг сыном 18:00Молочная железа выросла в 4 раза: Костенко "в безвыходном положении" 16:47Барановская обобрала Аршавина до нитки: Кто виноват? 16:10В Москве ожидается гроза и сильный дождь вечером 18 апреля 14:04Вы пересмотрели все советское кино, если сможете ответить на эти сложные вопросы — тест 13:21Анфиса Чехова осталась без денег и помощи во время стихийного бедствия 11:24Сумма заоблачная: стало известно, сколько денег Киркоров тратит на охрану 10:11Состояние Игоря Николаева после операции на сердце изменилось 09:06Дочь Анастасии Волочковой сменила имя и отказалась от связи с балериной 08:00Тревожные расстройства – опасная угроза для здоровья 06:39Меган Маркл прекратила вражду с онкобольной Кейт Миддлтон: общественность отказывается верить 03:02Аглае Тарасовой исполнилось 30 лет: вспоминаем яркие роли молодой актрисы в ее юбилей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Почему в сегменте производства памятников и стел выигрывают крупные компании

Почему в сегменте производства памятников и стел выигрывают крупные компании

В современном мире мы привыкли доверять крупным компаниям, сетевым магазинам и маркетплейсам при покупках различных товаров и услуг. Это обусловлено их надежностью, проверенностью и возможностью найти все необходимое под одной крышей.

Но что делать в случае, когда перед нами стоит нетривиальная задача — выбор надгробного памятника, который станет последним подарком нашему ушедшему близкому?

В этом важном и деликатном вопросе также существуют крупные федеральные компании, которые специализируются на изготовлении стел и надгробий, а также всей сопутствующей продукции для благоустройства места захоронения.

Одной из таких компаний является "Данила-Мастер", которая успешно функционирует уже несколько десятков лет и представлена в нескольких регионах страны.

Профессионализм и надежность

Как правило, крупная компания со своим производством высокотехнологичным оборудованием и обученным персоналом, чтобы изготавливать и стандартную и индивидуализированную продукцию.

Обращаясь к таким производителям, а не посредникам, вы можете быть уверены, что памятник будет изготовлен с любовью и вниманием к деталям, чтобы достойно отразить память о вашем близком человеке.

По большому счету, памятник на могилу – это всегда уравнение с неизвестными, причем индивидуальными для каждого запроса. Если клиент не знает, что выбрать, то консультанты, на сайте или в офисе, покажут каталог, узнают требования и бюджет, а потом сделают адекватную выборку из имеющегося ассортимента.

Прозрачность в ценообразовании

Крайне важно, что компании, которые работают на рынке достаточно давно и имеют представительства в разных городах страны, больше заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве со своей аудиторией клиентов.

Это отражается, в том числе, в прозрачном и понятном ценообразовании, без скрытых и навязанных услуг, с честными ценами на доставку и монтаж, с расширенной гарантией на все, что произведено и установлено.

Такой подход не всегда означает самые низкие цены, но в конечном счете клиент будет понимать, какой купить памятник, чем дорогой памятник отличается от дешевого, из чего складывается финальная смета, на чем реально сэкономить без жертвы эксплуатационными качествами. При необходимости компания сразу предоставит расчету по логистике и монтажу.

Привлекательные предложения

Крупные производители могут работать на своих условиях, предлагая то, что посредники и «серые» фирмы предложить не могут по объективным причинам.

Например, в "Данила-Мастер" в теплое время года, когда повышенный спрос на изготовление памятников может привести к росту цен, наоборот организовывают распродажи, предоставляя скидки до 50%. Это отличная возможность сэкономить на приобретении достойного памятника и облагородить могилки на Радоницу.

ДНИ в Telegram

22 апреля 2024, 14:08

Россияне стали внимательнее подходить к выбору МФО

Россияне стали внимательнее подходить к выбору МФО
Микрофинансовые организации (МФО), как в виде наземных филиалов, так и в виде онлайн-сервисов вроде https://nadodeneg.ru/, пользуются повышенным интересом у аудитории потенциальных заемщиков. Однако если раньше к вопросу выбора МФО потребители подходило без должной ответственности, то теперь перед тем, как попросить деньги в долг, россияне тщательнее анализируют и организацию, и условия работы, и саму потребность оформления займа «до зарплаты».

Новый выпуск ЧЧД: что посоветуют блогеры?

Новый выпуск ЧЧД: что посоветуют блогеры?
"Эксмо" продолжает радовать читателей новыми выпусками уникального шоу "Что читать дальше", или ЧЧД-шоу. Каждый видеоподкаст о самых ожидаемых книжных новинках – это новый взгляд на продвижение книг и чтения. ЧЧД-шоу собирает миллионы просмотров, и седьмой выпуск не станет исключением по нескольким причинам. Первая.

Вывод Tether POLYGON (USDT) на карту "Мир": нюансы процедуры

Вывод Tether POLYGON (USDT) на карту "Мир": нюансы процедуры
Стейблкоин Tether USDT в сети Polygon активно используется сторонниками интернет-коммерции для получения дохода. Этот токенизированный доллар открывает перед владельцем множество возможностей, но приходит время, когда заработанные цифровые активы необходимо трансформировать в обычные деньги. В этот момент возникает вопрос о том, как это сделать? Вывод Tether USDT в РФ: выбор направления и варианта проведения транзакцииВ России сегодня самой популярной платёжной системой является Мир.

В Госдуме хотят ограничить проценты по займам у МФО

В Госдуме хотят ограничить проценты по займам у МФО
Предельная ставка по займам "до зарплаты" с июля 2019 года составляла 1% в день или 365% годовых. С 1 июля 2023 года Банк России уменьшил лимит до 0,8% в сутки или 292% в год. Суть предложенияПредельная сумма задолженности по договору займа сроком до года с учетом штрафов, пеней и других платежей — 130%.

Состоялось вручение ежегодной бизнес-премии "Компания / Персона года"

Состоялось вручение ежегодной бизнес-премии "Компания / Персона года"
2 апреля 2024 года на площадке Российского Союза Промышленников и предпринимателей состоялось вручение ежегодной бизнес-премии "Компания|Персона года". Это уникальное мероприятие для делового сообщества больше четверти века отмечает успехи Компаний и Персон, демонстрируя реальные результаты их деятельности и коммуникаций, которые оцениваются обществом как значимые. На вечере собрались лучшие представители делового сообщества России.

Выбор читателей

20/04СбтТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с животным 20/04СбтПочему Регина Тодоренко такая красивая: показываем и рассказываем 21/04ВскШесть лет без Нины Дорошиной: вспоминаем лучшие роли советской актрисы 20/04СбтСтоит задуматься: 5 книг с поучительным сюжетом 21/04ВскТест: отгадайте мировых знаменитостей 19 века по кадрам из фильмов 21/04ВскГимнастика от Джуны: 16 упражнений звездного экстрасенса СССР