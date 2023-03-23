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Пресс-релизы
Космическое Государство Асгардия. Готовы ли люди к жизни в космосе?

Космическое Государство Асгардия. Готовы ли люди к жизни в космосе?

Космическое Государство, созданное российским ученым Игорем Ашурбейли в 2016 году, пытается решить проблемы, которые в контексте сегодняшнего дня становятся все более актуальными. Сегодня жизнь в Асгардии наполнена событиями: она готовится ко вторым выборам в свой Парламент и к своему новому научному эксперименту, прокладывающему дорогу в дальний космос.
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Эмиграция в космос – возможно ли?

Признайтесь: не возникало ли у вас желания за последний год махнуть куда-нибудь с этой планеты, хоть на Луну? Похоже, сейчас таким желанием никого не удивишь.

Что ж, многое из того, что еще недавно было абсолютно нереальным, уже воплощено и существует. Придет и то время, когда эмиграция в космос станет возможной. Хотелось бы, конечно, пораньше, побыстрее, чтобы не было так страшно на планете Земля – всё-таки наличие «запасного полигона» подкрепляет уверенность в завтрашнем дне. Но до этого необходимо решить еще целый ряд научных и философско-этических вопросов – сначала на родной планете.

Поэтому Асгардия – Космическое Государство из будущего – существует уже сегодня. Объявляя о его создании, ученый, предприниматель, общественный деятель и благотворитель из России Игорь Ашурбейли, упредил возможные реакции: «Это пионерство, визионерство, футуризм или безумие – называйте как хотите. А время покажет», – сказал он на пресс-конференции в Париже 12 октября 2016 года. В течение первых недель после этого выступления на него откликнулись около полумиллиона человек со всех частей света. Теперь среди асгардианцев жители более 200 стран.

Основатель Асгардии Игорь Ашурбейли – ученый, предприниматель, общественный деятель и благотворитель из России. Изображение: Пресс-служба

Что привлекло их в Асгардию? Прежде всего, идея надэтнического, надстранового сообщества, готового жить по космическим законам, главный из которых – отказ от земных конфликтов, то есть национальной и религиозной розни, постоянного «раздела территории», выяснения «кто здесь главный» и «кому все принадлежит».

Кстати, один из основополагающих принципов Асгардии – предоставление всем равных прав доступа к космическим ресурсам. Этот принцип противопоставлен нынешним попыткам монополизации космоса ведущими державами. На Земле существует более 200 государств, и только 20 из них имеют «представительства» на орбите и претендуют на добычу космических полезных ископаемых. Игорь Ашурбейли заявил, что в Асгардии это считают недопустимым.

Изображение: Пресс-служба

Человечеству пора взрослеть

Космос – синоним не только слова «Вселенная», но и философского понятия «мироздание». Перед ним все равны как перед Богом. «Право сильного» для него существует только в значении силы духа.

Для любой космической миссии наличие в экипаже конфликтных людей чревато трагическим исходом. Люди в космосе попадают в экстремальные условия и замкнутое пространство, в которых надо уметь сосуществовать друг с другом.

У Асгардии есть глобальная миссия – подготовить человека к полноценной жизни в космосе. В научном плане – это создание технологий искусственной гравитации, защиты от космического излучения, рождение на орбите первого ребенка, что станет своего рода гарантией бессмертия человеческого рода во Вселенной. В юридическом – совершенствование международного космического права. В философском и этическом – формирование нового сообщества, где превыше всего ставятся идеи познания и гуманизма. Асгардианцы здесь и сейчас учатся жить, взаимодействовать и работать в космосе. Свой опыт, если и не успеют использовать сами, она передадут потомкам.

Изображение: Пресс-служба

Примеры такого взаимодействия – органы власти Асгардии, Парламент, Правительство, Суд. Парламентарии, министры, судьи – реальные люди из разных стран, говорящие на разных языках, исповедующих разные религии, с разными политическими убеждениями и профессиями. Среди них есть политики, космонавты, экономисты, юристы, ученые, инженеры, художники, писатели.

Сегодня они встречаются и работают в цифровом пространстве. Создают законы, тестируют национальную цифровую валюту Солар, привлекают бизнес– и научных партнеров, проводят открытые вебинары на темы, интересные асгардианцам. Человек в космическом пространстве, международное космическое право, создание государства с нуля, цифровое искусство и цифровая экономика – эти вопросы на вебинарах поднимают известные эксперты в области космической науки, IT, юриспруденции, включая представителей ведущих мировых университетов.

Изображение: Пресс-служба

Государственное устройство в Асгардии даже получило название – «цифровая демократия». Это строящаяся в режиме онлайн модель будущего государства в космосе. Любая деятельность Асгардии – это подготовка к жизни в космическом пространстве.

К слову, о цифровой демократии. Эти летом истекает срок полномочий действующего, первого Парламента Космического Государства. Этот срок установлен принятой всенародным голосованием асгардианцев Конституцией – пять лет. В мае пройдут новые выборы, уже сейчас проводится избирательная кампания.

Чтобы баллотироваться в космический Парламент, надо достичь возраста 18 лет, быть резидентом Асгардии и разместить на ее сайте свою предвыборную программу, за которую потом проголосуют другие резиденты.

На церемонии завершения эксперимента SIRIUS-21. Изображение: Пресс-служба

Виктория Кириченко – врач-хирург, участница эксперимента SIRIUS-21, младший научный сотрудник ИМБП РАН и резидент Асгардии на презентации книги

Уже сейчас проводятся эксперименты, связанные будущим рождением ребенка в космосе. Игорь Ашурбейли надеется, что главный эксперимент – роды на орбите – случится на его веку. Пока возможности для этого тестируются на Земле.

Например, в прошлом году вместе Институтом медико-биологических проблем РАН в ходе 240-суточного изоляционного эксперимента SIRIUS-21 Асгардия изучала влияние изоляции как фактора космического полета на женский организм. Сейчас она готовит новую научную программу, чтобы этой осенью вступить в следующий изоляционный эксперимент, который продлится 365 суток. Шанс стать испытателем от Асгардии, членом экипажа SIRIUS-23 есть у любого резидента, соответствующего критериям отбора. Конкурс проводится открытый, а критерии гораздо менее жесткие, чем требования для претендентов в отряд космонавтов.

Человечеству пора взрослеть. Чтобы исполнить пророчество Циолковского, говорившего, что нельзя вечно жить в колыбели, под названием Земля.

Изображение: Пресс-служба
23 марта 2023, 09:50

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