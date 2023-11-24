Создатели "Мульт и Елка" в VK Stadium представили тизер шоу с блогером Миланой Хаметовой

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Пятница 24 ноября

12:30Путешествие сквозь века: Театр Марии Киселевой представит новый спектакль на воде "Сказ о русских берегах" 12:23Создатели "Мульт и Елка" в VK Stadium представили тизер шоу с блогером Миланой Хаметовой 12:15В столичном VK Stadium состоится премьера новогоднего шоу в уникальном формате "Мульт и Елка" 12:03Зрители шоу "Елка телеканала Карусель" в Крокусе получат шанс стать звездами телевизионного эфира 11:55"Елка телеканала Карусель" в Крокусе подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации 11:42О ней категорически нельзя шутить в КВН: что известно о непубличной жене Маслякова 10:42Как исполнять желания: соблюдай всего 3 правила 10:28Останешься без волос: чем никогда не стоит мыть голову 09:43Названа дата увеличения материнского капитала 08:38Есть или выбросить: в российский пельменях найдены патогенные бактерии 07:49Убивает молодость: эти продукты не рекомендуется есть на завтрак 07:14Опустилась ниже некуда: Алла Пугачева потеряла любовь 06:10Есть на кухне у каждого: ТОП-5 самых вредных продуктов 04:35Мужчины клюют: Азиза раскрыла тайну успеха 03:30Обрюзгшая физиономия: Дмитрий Дибров вынужден обратиться за помощью к косметологам 02:44Как не остаться в тишине: советы для сохранения слуха 01:33Береги зубы смолоду: три правила для избавления ребенка от проблем 16:59Москва продолжит поддержку бизнеса и реального сектора экономики 16:41Сбежал от жены в Эстонию, а вернулся с новой любовью: личная жизнь актера Кяро 14:00Родился не в РФ, потерял отца, попал в Голливуд: судьба красавца-актера Васильева 11:39Измена жены с другом и уход из сериала: как живет звезда "Реальных пацанов" Богданов 07:42Сухость ног может говорить о недостатке этого важного элемента 07:17Спасет от простуды: назван сезонный фрукт с защитными свойствами 06:21Без рук ужасно: Костомарову пришлось привязывать ракетку к протезу 05:16ТОП-5 болезней любителей злоупотреблять алкогольными напитками 04:35Дырка от бублика: Евгений Осин оставил внебрачную дочь без наследства 03:19Уходят лучшие: умер актер Александр Крыжановский 02:22Эта ошибка матерей приводит к детской аллергии 01:10Сплю по пять часов: Мария Погребняк рассказала о жизни после развода 00:31Эти пять листовых овощей необходимо включать в рацион для здоровья 00:05Обнаружено новое полезное свойство кофейной гущи 16:20100-летнему юбилею "Мосфильма" посвящается: Новогодние представления на киностудии "Мосфильм" сезон 2023-2024 15:47От афрокос до седых кудрей: самые эффектные прически Филиппа Киркорова 14:04Слухи об алкоголизме и одиночество: куда пропала забытая звезда 90-х Отиева 12:19Дважды едва не погиб, был лысым, весил 92 кило: неизвестная жизнь певца SHAMAN 08:30Назван способ снижения давления без лекарств 07:39Составляйте рацион правильно: ТОП полезных для сердца продуктов 07:18Это беда: названа главная опасность постоянного использования гель-лака 06:35Грозят ли росиянам новые ковидные ограничения: врач дал четкий ответ 06:00"Я потерялся": Денис Клявер решился на признание 04:58Трагически погибла актриса Полина Меньших 04:17Их любят делать эскортницы: врач назвал самые популярные пластические операции 03:16Осуждение сменяется смирением: Ксения Бородина "прошлась" по россиянам 02:09Убийственная красота: не делайте эти косметологические процедуры в домашних условиях 00:15Два этих фактора увеличивают риск гипертонического удара 17:01Трижды разведенная Смехова вышла в свет в обнимку с молодым красавцем 15:31Накопил на роскошное жилье: Рудковская раскрыла заработки 10-летнего сына 14:08Похорошела и помолодела: 58-летняя Лютаева предстала в новом образе 12:31Внешность и талант унаследовал от мамы: каким растет 10-летний сын Фриске 11:30Пережившая два развода Бородина дала бесценный совет женщинам
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Создатели "Мульт и Елка" в VK Stadium представили тизер шоу с блогером Миланой Хаметовой

Создатели "Мульт и Елка" в VK Stadium представили тизер шоу с блогером Миланой Хаметовой

В коротком ролике главная героиня готовится к событию вместе с популярными персонажами студии "Союзмультфильм"

Концепт анимационного тизера погружает зрителя в волнительный процесс подготовки к празднику. В предновогодней суете Милана и главные герои "Союзмультфильма" договариваются о встрече на самой технологичной площадке столицы VK Stadium. Они подготовили зрителям 32 шоу, которые пройдут с 27 декабря по 7 января включительно для родителей и детей от 0 до 12 лет.

Официальная елка киностудии "Союзмультфильм" представит новый, объединяющий поколения формат. У родителей появится возможность познакомить детей с любимыми мультгероями детства — Винни-Пухом, Попугаем Кешей, Вовкой из Тридевятого царства и другими, а юные зрители будут рады увидеть любимого блогера Милану Хаметову, общая аудитория которой в соцсетях составляет более 12 миллионов подписчиков.

Оба поколения по достоинству оценят технологическое совершенство шоу "Мульт и Елка" на стыке медиа, интерактива и спецэффектов. Дополнят впечатление зрелищные музыкальные номера с воссозданными с помощью нейросети голосами персонажей "Союзмультфильма", акробатическими трюками, танцами и воздушными полётами артистов под крышей.

Полностью погрузиться в новогодние приключения героев шоу позволят передовые технические возможности VK Stadium, которая является одной из крупнейших площадок Москвы. При покупке билетов каждый зритель получит прямой обзор сцены, а цена в VIP-сектор с обслуживанием по меню не поднимется выше 4500 рублей, что является абсолютной редкостью для московских высокобюджетных новогодних шоу.

Многофункциональное, интерактивное, оснащенное по последнему слову техники пространство VK Stadium полностью соответствует высоким мировым требованиям проведения концертов, спортивных и игровых шоу. Важным преимуществом для гостей станет городская подземная парковка, расположенная на Балтийской улице напротив центрального входа в зал, где можно будет оставить автомобиль на время шоу.

Фото: VK Stadium

Сюжет шоу "Мульт и Ёлка" основан на уникальном формате «распаковки», где с каждым новым уровнем повествования герои будут преображаться за счёт приобретенных знаний. События развернутся вокруг главного героя, обыкновенного мальчика, который станет обладателем необычного приложения, однако его любопытная сестра откроет подарок первой, и внезапно окажется внутри гаджета.

Чтобы выручить сестру, мальчику предстоит погрузиться в виртуальные миры и примерить на себя образы их обитателей, среди которых будут и герои "Союзмультфильма". Проводником в цифровом пространстве выступит блогер Милана Хаметова, которая поможет главному герою обрести супер-способности, сделать правильный выбор и спасти свою сестру до того, как часы пробьют полночь.

Рассчитанная на семейную аудиторию история "Мульт и Ёлка" научит дружбе, доброте и доверию, а также поможет маленьким зрителям стать ближе со своими родителями, братьями и сестрами и лучше понимать друг друга.

Официальный сайт: https://mult-elka.ru/

24 ноября 2023, 12:23
Фото: VK Stadium

Путешествие сквозь века: Театр Марии Киселевой представит новый спектакль на воде "Сказ о русских берегах"

Путешествие сквозь века: Театр Марии Киселевой представит новый спектакль на воде "Сказ о русских берегах"
Со 2 по 8 января 2024 года в спортивном комплексе "Динамо" на Водном стадионе в Москве пройдет премьера музыкального спектакля на воде трехкратной олимпийской чемпионки Марии Киселевой "Сказ о русских берегах". В основе спектакля — путешествие во времени и пространстве: из глубины веков в современность.

BRICS+ Fashion Summit: новая эра модной индустрии

BRICS+ Fashion Summit: новая эра модной индустрии
С 28 ноября по 2 декабря Москва примет BRICS+ Fashion Summit и станет глобальной площадкой для дискуссий профессионалов индустрии моды со всего мира. BRICS – сокращение, состоящее из первых букв названий пяти стран с быстроразвивающейся экономикой: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

В столичном VK Stadium состоится премьера новогоднего шоу в уникальном формате "Мульт и Елка"

В столичном VK Stadium состоится премьера новогоднего шоу в уникальном формате "Мульт и Елка"
Главными героями представления станут самые популярные персонажи студии "Союзмультфильм" и блогер-миллионник Милана Хаметова. Москвичей и гостей новогодней столицы ждут 32 шоу, которые пройдут с 27 декабря по 7 января включительно для родителей и детей от 0 до 12 лет.

Зрители шоу "Елка телеканала Карусель" в Крокусе получат шанс стать звездами телевизионного эфира

Зрители шоу "Елка телеканала Карусель" в Крокусе получат шанс стать звездами телевизионного эфира
Впервые шоу будет транслироваться на телеканале "Карусель", а съемка телеверсии будет проходить 25 декабря 2023 года. Лишь в этот день каждому зрителю выпадет возможность попасть в кадр и увидеть себя по телевизору после Нового года! Съёмка проводится на протяжении всех сеансов, но в сокращённую телевизионную версию войдут не все сцены масштабного зрелища — насладиться представлением в полном объеме смогут лишь зрители в зале.

"Елка телеканала Карусель" в Крокусе подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации

"Елка телеканала Карусель" в Крокусе подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации
В одном сказочном сюжете объединятся очаровательные Царевны, жители Простоквашино, милый Лунтик с друзьями, неугомонные Волк и Заяц из "Ну, погоди!", весёлые обитатели "Дракошии", доброе семейство Оранжевых коров и любознательный Умка! Всех знакомых персонажей соберёт на сцене Crocus City Hall лидер индустрии семейных развлечений – продюсерский центр "Седьмая Радуга". Шоу пройдут с 23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года. Посмотрев шоу "Елка телеканала Карусель" в Крокусе, юные зрители и их родители смогут узнать, как появляются любимые мультфильмы.

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