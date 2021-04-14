Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Конфликт Долиной с блогершей Карнавал Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Песков рассказал о гастрономических предпочтениях Путина
Бесплодие и измена: хрустальное счастье Куликовой и Батурина рухнуло в один миг
"Ужас!": фото молодящейся Пугачевой без ретуши и фильтров шокировало народ
Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
партнеры
Среда
14 апреля
Лента новостей
11:50
39-летний Дима Билан решает серьезные проблемы со стояком
11:41
Онлайн-премьера дебютной картины Семена Ляшенко "Зуб"
11:40
Появился прогноз погоды на лето 2021
11:30
"Выглядит смешно": облачившаяся в хиджаб Решетова возмутила верующих
11:15
Суточный прирост заболевших COVID-19 в России вновь превысил 8 тысяч
10:41
Счастливая вдова Табакова и обтянутая кожей Мороз: как прошла премьера сериала "Медиатор"
10:34
России грозит дефицит лекарств из-за новых правил закупок
10:33
Леонтьев объяснил странности прощания с Верником в фойе
10:07
В России хотят ввести дополнительный отпуск для новоиспеченных отцов
09:58
"Будешь делать то, что я сказала": Варум пострадала от домашнего насилия
09:49
Собчак появилась с Богомоловым после слухов о разводе
09:27
"Девушка с яйцами: продюсер резко высказался об отказе Бузовой вести позорный "Дом-2"
09:19
Политолог Бовт: Готовящаяся встреча Путина и Байдена может провалиться
09:04
Названы причины аномально высокой инфляции в России
08:45
"До конца года разведутся": брак Собчак и Богомолова признан фикцией
06:53
Потеряла бдительность: Решетова показала свою реальную талию
04:38
Бородина взбесила народ жалобами на закрытие Турции: С твоими деньгами хоть в космос
02:31
"Осуждают за вес": Настя Каменских пожаловалась на жуткую травлю
00:17
Почему Мордюкова обиделась на Гарасимова во время съемок фильма "Тихий Дон"
21:56
Буйнову закрыли въезд на Украину
21:49
Дети в ужасе уносили ноги со дня рождения сына Шепелева
21:42
Байден пытается перезагрузить и нормализовать отношения с Россией – политолог Чадаев
21:05
В Москве мужчина утонул в озере при попытке спасти свою собаку
20:48
В Москве умер самый известный кинолог России
20:05
Скончался заслуженный артист России
19:27
Звезда ТНТ с криминальным прошлым попалась с наркотиками
19:13
Личная встреча и ситуация на Украине: появились подробности разговора Путина и Байдена
19:01
Звезду "Улиц разбитых фонарей" задержали после новых обвинений в развращении малолетних
18:52
Нелепо вырядившаяся Барановская получила оплеуху
18:49
Под Воронежем загорелись жилые дома
18:33
"Спеклась и съежилась": морщинистой Варум поставили неутешительный диагноз
18:01
Катя Лель влезла в грязный скандал с тяжелобольным Вячеславом Зайцевым
17:36
"Большое горе": Игорь Николаев убит известием о смерти
17:26
Под Саратовом разбился легкомоторный самолет
17:19
История окончена: Бузова объявила об уходе после большого провала
17:15
Политолог Самонкин сообщил об отсутствии у Тихановской политического будущего в Белоруссии: Протесты провалились
16:59
Звезда сериала "Конец невинности" ушла от мужа с ребенком на руках: Не приходил ночевать домой
16:39
"Бабуся все молодится": спутавшаяся с Ивлеевой Пугачева устроила переполох
16:26
Мечтающая о малыше Успенская нашла кандидата на роль отца: Талантливый музыкант, красавец
16:23
США пытаются удержать свое положение на мировой арене с помощью провокаций в адрес России – эксперт Липовой
16:01
В Кирове пресекли деятельность подпольного казино
15:57
Порошина раскрыла тайну о связи с Лановым
15:55
"Номер один": Джигурда облизал известного певца с ног до головы
15:51
Политолог Усов заявил о готовности властей Белоруссии развязать войну против общества: Свободомыслие опасно
15:43
Шуфутинский дал под дых представляющей Россию на "Евровидении" Маниже
15:28
В Москве женщину подозревают в убийстве мужа на бытовой почве
15:17
Кому из россиян положена повышенная пенсия
15:17
"Желательно миллионера!": неугомонная Вовк заговорила о замужестве
14:52
Что делать и куда лететь россиянам после закрытия Турции
14:46
"Перебор": изменившуюся Чехову перестали узнавать фанаты
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сильно изменившаяся Буланова потрясла народ
Визитом в Азербайджан Лукашенко хочет попытаться вернуть свою легитимность – эксперт Казакевич
"Прожила жизнь в разврате": россияне в шоке после вопроса о насилии Галкина над Пугачевой
"Бабуся все молодится": спутавшаяся с Ивлеевой Пугачева устроила переполох
Личная встреча и ситуация на Украине: появились подробности разговора Путина и Байдена
Тиктокерша Карнавал вытащила наружу горькую правду о прошлом Ларисы Долиной
Пресс-релизы
Онлайн-премьера дебютной картины Семена Ляшенко "Зуб"

Онлайн-премьера дебютной картины Семена Ляшенко "Зуб"

Фильм режиссера-дебютанта Семена Ляшенко "Зуб" поражает своей глубиной и "голливудским" качеством продакшена.
поделиться

Фильм побывал на десятке российских и международных фестивалей, в том числе в конкурсе 34-го Braunschweig International Film Festival в Германии и 24-го International Film Festival ZOOM – ZBLIZENIA в Польше.

"Мне хотелось создать слепок времени, ощущений, которые пронизывают нас сейчас. И так уж сложилось, что тон, который в нашем настоящем гудит слишком отчетливо — это тревога. Но находясь в моменте, мы не можем расслышать, чем этот аккорд разрешится. Собственно, это и определило форму фильма — скорее стихотворную, чем наративную. Как у Мандельштама: "Мы с тобой на кухне посидим..." – делится Семен о своей работе.

Фото: пресс-служба

"С командой мне несказанно повезло! Полноценная группа профессионалов — это была ещё одна моя задача. Короткий метр, но с полным циклом производства, без послаблений. С оператором Даней Невским мы познакомились давно, с ним же планировали работать над предыдущим проектом. А так — ходишь по знакомым, знакомым знакомых, фейсбуку. И ищешь, как в тумане, "своих" людей: "А у вас есть звукорежиссер? А локейшен-менеджер? А знаете второго режиссера, чтобы как метроном? А есть на примете художник? А по костюмам?".

У кого-то из ребят за плечами большой опыт, кто-то только начинает, как я. Кого-то находишь случайно; кто-то, кого уже нашел, приводит своих. Так и собралась по крупицам группа. Для меня удивительно, что настоящим катализатором процесса стал сценарий. Каждого из ребят он задел, каждому показалось интересным работать именно над ним. Кажется, так все и сложилось".

Фото: пресс-служба

год: 2020

страна: Россия

хронометраж: 07:58'

жанр: игровой фильм

режиссер: Семён Ляшенко

автор сценария и продюсер: Семён Ляшенко

оператор: Даниил Невский

композитор: Андрей Романов

звукорежиссер: Макар Ахпашев

монтаж: Степан Груша

художник-постановщик: Ангелина Коваленко

в ролях: Евгений Серзин, Костя Матюхин, Олеся Соколова, Андрей Лебедев

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: пресс-служба
14 апреля 2021, 11:41 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
14 апреля 2021

Онлайн-премьера дебютной картины Семена Ляшенко "Зуб"

Лента побывала на десятке фестивалей

6 апреля 2021

Ирина Слуцкая представила новых звезд фигурного катания

Будущее спорта в надежных руках

22 марта 2021

Сайт знакомств "Мамба" взял под опеку бездомных котов

Сервис выпустил новую серию виртуальных подарков

10 марта 2021

Как найти партнёра для интима в XXI веке

На помощь приходит сервис Badanga

6 марта 2021

Linkin Park в исполнении симфонического оркестра RockestraLive памяти Честера Беннингтона

Более двух часов бессмертных шедевров

5 марта 2021

Онлайн-премьера картины "Про снежинки": интервью с режиссером Варей Бергельсон

В основе фильма – пьеса Евгения Ионова

5 марта 2021

Онлайн-премьера короткометражного фильма Ирины Обидовой "Комета"

Фильм рассказывает о девочке Полине, переживающей развод родителей

22 февраля 2021

Опрос: сколько готовы потратить женщины на подарок 23 февраля?

Mamba и Viber узнали мнения респондентов

9 февраля 2021

Что умеет хлебопечка Starwind SBR4163

19 программ для кулинарных экспериментов

29 января 2021

Мистический триллер "Дочь тьмы" покажут в российских кинотеатрах

Картина раскрывает вечную тему противостояния добра и зла

загрузить ещё

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Девушка с яйцами: продюсер резко высказался об отказе Бузовой вести позорный "Дом-2"

Постановочное и глупое шоу
Шоу-бизнес

"Будешь делать то, что я сказала": Варум пострадала от домашнего насилия

Певица рассказала о неприятном эпизоде
Шоу-бизнес

"Фрикции и тряска ему запрещены": как сын помогает разряжаться оставшемуся без секса 73-летнему Алибасову

Органы движения отказывают
Шоу-бизнес

Труп еще не остыл: вскрылась интимная переписка принца Филиппа с леди Ди

Пресса раскопала грязное белье

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+