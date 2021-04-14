Онлайн-премьера дебютной картины Семена Ляшенко "Зуб"

Фильм режиссера-дебютанта Семена Ляшенко "Зуб" поражает своей глубиной и "голливудским" качеством продакшена.



Фильм побывал на десятке российских и международных фестивалей, в том числе в конкурсе 34-го Braunschweig International Film Festival в Германии и 24-го International Film Festival ZOOM – ZBLIZENIA в Польше.



"Мне хотелось создать слепок времени, ощущений, которые пронизывают нас сейчас. И так уж сложилось, что тон, который в нашем настоящем гудит слишком отчетливо — это тревога. Но находясь в моменте, мы не можем расслышать, чем этот аккорд разрешится. Собственно, это и определило форму фильма — скорее стихотворную, чем наративную. Как у Мандельштама: "Мы с тобой на кухне посидим..." – делится Семен о своей работе.

"С командой мне несказанно повезло! Полноценная группа профессионалов — это была ещё одна моя задача. Короткий метр, но с полным циклом производства, без послаблений. С оператором Даней Невским мы познакомились давно, с ним же планировали работать над предыдущим проектом. А так — ходишь по знакомым, знакомым знакомых, фейсбуку. И ищешь, как в тумане, "своих" людей: "А у вас есть звукорежиссер? А локейшен-менеджер? А знаете второго режиссера, чтобы как метроном? А есть на примете художник? А по костюмам?".

У кого-то из ребят за плечами большой опыт, кто-то только начинает, как я. Кого-то находишь случайно; кто-то, кого уже нашел, приводит своих. Так и собралась по крупицам группа. Для меня удивительно, что настоящим катализатором процесса стал сценарий. Каждого из ребят он задел, каждому показалось интересным работать именно над ним. Кажется, так все и сложилось".

год: 2020

страна: Россия

хронометраж: 07:58'

жанр: игровой фильм

режиссер: Семён Ляшенко

автор сценария и продюсер: Семён Ляшенко

оператор: Даниил Невский

композитор: Андрей Романов

звукорежиссер: Макар Ахпашев

монтаж: Степан Груша

художник-постановщик: Ангелина Коваленко

в ролях: Евгений Серзин, Костя Матюхин, Олеся Соколова, Андрей Лебедев