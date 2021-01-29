Мистический триллер "Дочь тьмы" покажут в российских кинотеатрах

18 февраля в прокат выходит российский мистический триллер – "Дочь тьмы". Это вторая полнометражная картина режиссера Ростислава Мусаева. Он дебютировал в 2017 году фильмом "Герасим".

Производство – Кинокомпания Вверх и Studio 28.



Дистрибьютор – Кинокомпания Вверх.

В своей новой картине, действие которой разворачивается в русской деревне XIX века, режиссер раскрывает вечную тему противостояния добра и зла, Бога с Дьяволом, диалога человека с Высшими Силами.

Темные силы часто маскируют себя, принимая любые, иногда очень красивые и, казалось бы, безобидные образы. Людям, зачастую, бывает нелегко, отличить тьму от света. Такие испытания были посланы жителям одной из русских деревушек, в которой после приезда молодой барыни стали твориться странные, мистические и страшные вещи.

Один из ее жителей, Иван – дурачок, как и во всех необычных историях и сказах – человек не от мира сего, который отличается от окружающих своими взглядами и поведением, тем самым вызывая их большой, иногда праздный, а иногда и практический интерес.

Живет он тихо и скромно, зла никому не делает, и занимается своим божьим делом – восстанавливает родник со святой водой, недалеко от деревни, превращенный в болото. Приходят к Ивану и за советом, за помощью, подкармливают его. А он для каждого просящего находит те самые, важные слова, только постичь их истинный смысл удается не всем и ни сразу...

Правильную, полусказочную атмосферу в картине создает музыка, написанная композитором Иннокентием Худимовым. В эпизодах звучит песня Петра Налича.

Съемки картины проходили в окрестностях старинного города Торжок. Там находится место под названием "Чертов мост" – это мистическое место. Оно неоднократно привлекало сюда режиссеров и сценаристов, и легло в основу описания той самой деревни. Здесь же когда-то снимались сцены финального боя к картине "Ночной дозор". Такой выбор места для съемок как нельзя лучше подошел для создания необычной, пугающей и таинственной атмосферы фильма.

Нельзя не отметить великолепную игру актеров, которые настолько ярко и близко передают свои образы, что как будто оказываешься в том веке и в той самой деревушке.

Прекрасная игра яркого и самобытного актера – Георгия Витязева, заставляющая нас задуматься: "А бьется ли в душе каждого из нас еще, тот самый, чистый родник?"

Георгий Витязев:

"В первый съемочный день на красивейшем "Чертовом мосту" в Торжке снималась сцена, когда мой герой, как видение, приходит к одной из главных героинь. Играть человека, который уже умер, трудновато, но, мне кажется, получилось хорошо. Когда смотрел на премьере, плакал, хотя знал все свои жесты".

Ростислав Мусаев, режиссер:

"В первую очередь "Дочь тьмы" – это драма. Кино про человеческую душу, человеческие отношения, про то, куда мы двигаемся, что вообще происходит вокруг нас. Мистика просто добавляет изюминку, и иллюстрирует мысль о том, что очень многие события люди сами придумывают и додумывают, основываясь лишь на слухах и домыслах".

Рустам Мусаев, генеральный продюсер:

"На первый взгляд, это простая история: есть добро и есть зло. Но часто все оборачивается иначе, те, кого мы считаем добрыми, на самом деле, злые, и наоборот. Главная героиня манипулирует людьми, проникает к ним в душу, и сразу определяет темный это человек, или светлый, можно ли его обратить в рабство, либо никак не получится. В этом смысле, история поучительная, заставляющая задуматься о том, кому мы поклоняемся, с кем общаемся, на чем зацикливаемся".

Игра на контрасте двух талантливых актеров, с необычайным магнетизмом актрисы – Анастасии Веденской и, конечно же актера – Сергея Горобченко.

Также, одним из персонажей картины можно назвать и удивительную русскую природу, которая своей мощью и великолепием, то контрастирует с событиями и персонажами, то звучит с ними в унисон.