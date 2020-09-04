День города на ВДНХ: поздравляем столицу с Главной выставкой страны

Москве – 873! С каждым годом столица становится не только мудрее, но и ярче, привлекательней. Наш город – место встречи истории и новых веяний. Здесь столько прекрасных и интересных мест, и ВДНХ однозначно находится в верхушке их топа! С одной стороны, в последние годы выставка стала символом изменений, с другой – она остается бережным хранителем важнейших достижений и воспоминаний целых поколений.



5 и 6 сентября вместе со всей Москвой ВДНХ будет отмечать День города. Новые экспозиции, тематические экскурсии, образовательные мастер-классы, вечера современной поэзии – и это только часть праздничной программы!

Подробности о празднике смотрите на официальном сайте ВДНХ – www.vdnh.ru

Искусство слова

Центр славянской письменности "Слово" приглашает окунуться в магию русского языка и посмотреть, как работают со словом известные поэты. 5 сентября, в 18:00, здесь начнется поэтический вечер театральной труппы Dead Poets Band. Программа объединила любимые многими стихотворения Николая Гумилева, Арсения Тарковского, Евгения Евтушенко и других классиков. А 6 сентября, в 14:00, фольклорист Александр Маточкин представит свою программу, в которую вошли народные песни, связанные с Москвой. После этого концерта, в 16:00, в центре пройдет экскурсия "Москва книгопечатная и другие истории о буквах, текстах и книгах".

Тайны воды

Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" познакомит с тайнами столичных рек, среди которых главное место по праву занимает Москва-река. 5 сентября в полдень лекция для детей и взрослых "Москва-река: водная артерия столицы" расскажет об обитателях реки, лектор уделит особое внимание причинам ее загрязнения и предложит возможные варианты решения этой проблемы. Здесь же организуют интересные опыты: гости смогут провести гидрохимический анализ пресной воды, а потом изучат с помощью микроскопа придонный слой одного из водоемов. Кроме того, у любителей фотографироваться будет возможность сделать оригинальные снимки на фоне прозрачного арт-объекта с символикой Дня города, установленного в главном морском аквариуме с акулами.

Новые вкусы

В первые выходные сентября в Инновационно-образовательном комплексе "Техноград" будет проходить фестиваль мороженого "Москва-2020". Скоро зима, а потому самое время побаловать себя этим лакомством. На фестивале будут представлены более 40 видов мороженого. Вкусы – от всеми любимых и давно известных до самых неожиданных и оригинальных.

Новые знания и умения

Обширную программу приготовил Парк ремесел на ВДНХ.

Оба праздничных дня, с 12:00 до 20:00, в мастерской "Особой керамики" будет открыта выставка "Смотри изнутри": она познакомит с неповторимым прочтением классического искусства особыми художниками. 6 сентября, в 16:30, там пройдет лекция об интуитивном искусстве от куратора программ доступности ГМИИ им. А.С. Пушкина Евгении Киселевой.

5 сентября, в 14:00 и 16:00, стартуют мастер-классы на Карамельной мануфактуре, где приготовят конфеты с признанием в любви к Москве. В лектории павильона №47, в 15:00, гости выставки смогут узнать много нового о работе художников, которые рисуют комиксы, из первых рук: там состоится встреча с художником-комиксистом Валентином Поткиным. В 19.00 там же пройдет лекция "Парад планет 2020", организованная совместно с Московским планетарием, а с 20:30 до 22:30, если будет ясная и хорошая погода, на открытой площадке все желающие смогут рассмотреть звезды, увидеть Юпитер и Сатурн в телескопы.

Уроки природы

Семейный образовательный центр "Городская ферма" подготовил праздничную программу – увлекательное путешествие в мир сельского хозяйства для взрослых и детей. 5 и 6 сентября в 12:00, 14:00 и 16:00 там начнется настоящий фермерский квест, пройти который жителям города будет не так-то просто. А в 13:00, 15:00 и 17:00 в оба дня их будут ждать уроки по животноводству "Москва фермерская".

Спортивно и активно

В Детской экстрим-зоне в Северном сквере можно научиться кататься на самокатах, беговелах и велосипедах. Для тех, кто постарше, на стилобате Музея кино проводят мастер-классы по спортивным танцам. По утрам, с 10:00 до 12:00, на веранде и стилобате Дома культуры приглашают принять участие в зарядке и занятиях йогой на свежем воздухе.

Не обойдется и без специальных событий! 5 сентября, с 12:00 до 17:00, за павильоном №58 будет проходить турнир по настольному теннису, у Шахматного клуба проведут игры в петанк, а в самом клубе 6 сентября, с 11:00 до 19:00, организуют серию турниров по шахматам!