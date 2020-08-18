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МХАТ им. М. Горького открывает сезон новым жанром

МХАТ им. М. Горького открывает сезон новым жанром

Фото: mxat-teatr.ru
17 и 18 сентября МХАТ им. М. Горького открывает сезон новым жанром – музыкальным спектаклем "Красный Моцарт".
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Эта премьера – еще одно возвращение МХАТ к своим истокам, к тому времени, когда музыкальные спектакли были традицией театра: на рубеже 20-х годов прошлого века основатели Художественного театра занимались оперой, а оркестр МХАТ, состоявший поначалу из студентов консерватории, в 30-х годах насчитывал уже более 50 музыкантов высочайшего уровня. Мало кто знает, что в современном здании МХАТ им. М. Горького на Тверском бульваре под первыми тремя рядами партера, литерными, прячется оркестровая яма: театр изначально проектировался под репертуар с музыкальными спектаклями, и акустика здесь – одна из лучших в России.

Авторы спектакля – известный драматург, автор книги о Дунаевском Дмитрий Минчёнок, любимая ученица Юрия Любимова, режиссер Рената Сотириади и легендарный художник-сценограф Борис Краснов – поднимают актуальный сегодня вопрос о взаимоотношениях власти и культуры. И воссоздают на сцене эстетику времен выдающейся музыки, советский "Голливуд", где живут озвученные песнями Дунаевского персонажи.

Действие происходит в загородном Доме творчества, куда приехали для выполнения государственной задачи советские композиторы. Великие и заслуженные, они в одинаковой степени зависят и от воли Вождя, и от прихотей работников учреждения. Но среди них оказывается легкомысленный персонаж по имени Дуня Воробей, гений-самородок, в котором узнается сам Дунаевский.

Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького:

"Красный Моцарт" напомнит российскому зрителю о том, что мы потеряли: о музыкальной культуре советской эпохи и о безусловных ценностях, ею утверждаемых.

Дмитрий Минчёнок, драматург, сценарист, актер, режиссер:

Именно с Исаака Дунаевского начинается история советской богемы. Он был первым, кто начал вести настоящую сказочную богемную жизнь и создал легенду о невероятно успешном советском художнике-композиторе, который не зависит от власти, трагедий и драм.

Суперхиты великого советского композитора прозвучат в исполнении Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил России под руководством заслуженного артиста России Владимира Иванова. Мир "советского Голливуда" откроют зрителям народный артист РСФСР Сергей Шакуров, актриса Ирина Линдт, заслуженная артистка Республики Башкортостан, оперная дива Елена Терентьева, заслуженный артист России Максим Дахненко и восходящая звезда МХАТ им. М. Горького Тимур Дружков.

Рената Сотириади, режиссер МХАТ им. М. Горького:

Соблюсти тонкую грань между музыкой и драмой – довольно сложная задача. Мы создали оригинальную партитуру и добились нужного баланса: драматургического и музыкального наполнения в спектакле.

Декорации к спектаклю создал признанный художник больших форм и большого стиля Борис Краснов.

Борис Краснов, художник-сценограф, дизайнер:

Мне очень нравится идея и драматургия "Красного Моцарта", они располагают к масштабной сценографии. Бывший дворец в стиле ампир, преобразованный в загородный Дом творчества, воздушный шар, отражающий тягу поколения к покорению высот, "дива", "кумир" – все это приметы эпохи. Возможности МХАТ неимоверны, и мы используем их в полную меру.

Спектакль создан к двум датам: 120-летию со дня рождения и 65-летию со дня смерти Исаака Дунаевского.

18 августа 2020, 15:33

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