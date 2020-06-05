Эксперты считают необходимостью продолжать дезинфекцию поверхностей в Москве

В столице России по-прежнему остается опасность заражения коронавирусом, и сохраняется необходимость обработки помещений и поверхностей. Повышенный спрос на средства для дезинфекции и антисептики спровоцировал рост производства такого продукта. На данный момент рынок готов предложить широкий ассортимент разнообразных обеззараживающих средств, но не все из них сертифицированы и безопасны в применении.

В настоящее время существуют нормы для правильной дезинфекции поверхностей. В частности, как утверждает эксперт, коронавирус, как и любой вирус, может сохраняться определенное время как на поверхностях как из пластика, так и на коже и одежде.

"По некоторым данным, на металлических поверхностях он может сохраняться до двух суток. Насколько вирус на этих поверхностях жизнеспособен, сказать достаточно трудно. Используется ряд веществ для обработки поверхности от вируса, в том числе от коронавируса. Это вещества, содержащие хлор и поверхностно активные компоненты, находятся в определенных концентрациях. Как правило, они приготовлены к применению, но в некоторых случаях могут потребовать разбавления. К каждому из этих веществ прилагается инструкция по применению", – отмечает профессор РУДН, доктор наук Ирина Кириченко.

По словам эксперта Подольского завода стройматериалов Александра Селянского, при выборе средства для дезинфекции стоит учитывать, что если продукт имеет заниженную цену, то средство может оказаться уже разведено, а значит при дальнейшем разведении концентрата для использования его эффективность сильно снижается. Помимо этого, необходимо уточнять, прошел ли продукт сертификацию и производится ли он по лицензионному соглашению.

Подольский завод стройматериалов еще до пандемии занялся разработкой и производством обеззараживающего средства-концентрата "ДезОксиПлюс". 50 литров данного противовирусного дезинфецирующего средства (пять тыс. литров готового состава) было безвозмездно передано в Российский геронтологический научно-клинический центр РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 7 мая 2020 года НФ "Национальным фондом развития здравоохранения совместно с ЗАО "ПЗСМ". Медицинская организация была выбрана не случайно, так как сейчас на базе геронтологического центра открыт COVID-госпиталь.

Обработка помещений и поверхностей, где происходят контакты между людьми, обязательна, напоминает Ирина Кириченко.

"Прежде всего это касается лечебных учреждений, где есть пациенты, которые могут быть больны коронавирусом, в том числе и бессимптомно. Это учреждения, где проходят хирургические операции, учреждения инфекционные, где лечатся пациенты с ковидом. Обрабатываются поверхности, посуда, одежда и дверные ручки", – добавляет она.

Важной является и обработка поверхностей водой после дезинфекции. "Вирус умирает, достаточно той экспозиции, которая написана на каждом средстве, поэтому нужно соблюдать только инструкцию, и обрабатывать средствами поверхности так, чтобы они не могли навредить людям, потому что все они токсичны", – замечает эксперт.

Однако, по словам Александра Селянского, "ДезОксиПлюс" не нуждается в смывании с поверхностей. "Это средство является противовирусным, противогрибковым, а также противотуберкулезным. Это концентрат, для применения разводится с обычной водой в соотношении 1/100, если речь идет о противовирусной обработке. Средство не нужно смывать, наносится путем распыления или протирания смоченной тряпкой. Притом, при обработке, то есть в разведенном виде, цена такого средства составляет менее 5 рублей. Можно обрабатывать все и везде", – говорит эксперт Подольского завода стройматериалов.

По словам Ирины Кириченко, обработка поверхностей иногда не имеет смысловой нагрузки. "Обработка плитки, стен и других мест, где не происходит соприкосновения поверхности с людьми, выглядит немного абсурдной. Это гипертрофированное действие, потому что обработка воздуха и тротуаров не несет профилактического смысла. Должны обрабатываться поверхности в транспорте: поручни, сидения. Поэтому нужно использовать СанПин, письмо от 23 января 2020 года 02/770-2020-32 "Об инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами"", – заключает Ирина Кириченко.