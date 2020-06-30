Концерты drive-in: в Лужниках выступят The Hatters и Zivert

LIVE & DRIVE – это серия летних мероприятий, во время которых живое выступление артистов будет проходить на сцене перед зрителями, находящимися внутри своих автомобилей, что позволит соблюсти ограничения и социальную дистанцию между людьми. Весь звук будет транслироваться через FM-приемники.

Концерты будут проходить все лето каждую пятницу и субботу на парковке южного ядра СК "Лужники". Line-up включает имена российских музыкантов, что позволит поддержать артистов, чьи запланированные концерты также были отменены или перенесены на более поздние сроки.

4 июля на летнюю сцену выйдет группа The Hatters.

А 5 июля концерт отыграет певица Zivert.