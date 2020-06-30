В Крыму впервые состоится фестиваль культур "Народная классика"

Проведение фестиваля имеет огромное значение для сохранения единого культурного пространства страны, даст импульс для артистического обмена между регионами России, укрепит дружбу между народами. Именно поэтому главными участниками фестиваля станут исполнители из разных уголков страны.
Программа фестиваля включает в себя:
– мастер-классы (занятия по народному творчеству);
– ярмарки национальных кухонь и предметов декоративно – прикладного искусства;
– культурная программа (экскурсии);
– торжественный ужин для приглашенных почетных гостей;
– три гала-концерта, с участием крымских солистов, коллективов и звезд российской эстрады.
Места проведения: г. Керчь, г. Феодосия, г. Судак.
В фестивале участвуют: оркестр Крымскотатарского академического музыкально – драматического театра; Александр Блискунов, заслуженный артист России; Олег Палий, заслуженный артист Республики Крым; Николай Антюфриев, режиссёр-постановщик, заслуженный деятель искусств, заслуженный работник культуры Республики Крым;
Специальный гость – "Бурановские бабушки" и другие звезды российской эстрады.
Организационный комитет фестиваля:
– Председатель оргкомитета: Директор Ассоциации "Соборная Площадь" Горнаков Николай Николаевич;
– Сопредседатель оргкомитета: Министр культуры Республики Крым Новосельская Арина Вадимовна;
– Сопредседатель оргкомитета: Депутат Московской Городской Думы Николаева Елена Леонидовна;
– Член оргкомитета: заслуженный деятель искусств Украины, заслуженный работник культуры Республики Крым Николай Антюфриев;
– Член оргкомитета: Директор Крымско-татарского академического музыкально-драматического театра Мельгазиева Меджиде Джафаровна;
– Член оргкомитета: Заслуженый артист Республики Крым Акимов Рустэм.
Фестиваль состоится при поддержке Министерства культуры Республики Крым.