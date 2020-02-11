Фестиваль науки и искусства WOW! HOW? пройдет в РАН

Фестиваль науки и искусства WOW! HOW? пройдет 8–9 марта в Большом зале Российской академии наук. В эти дни вы сможете не только увидеть международную премьеру технологического шоу "Безграничная наука", но и целый день экспериментировать вместе с ребенком.

Идея фестиваля в этом году, рассказывают создатели, – объединить гуманитарные и технические науки на одной площадке и показать, что между ними, на самом деле, нет никаких противоречий.

"Мы считаем, что деление на "физиков" и "лириков", гуманитариев и технарей – это шаблон, и он ограничивает возможности детей. И часто родители боятся покупать билеты на научные шоу: "Моему ребенку не интересна наука, он гуманитарий". Мы постарались сделать так, чтобы уютно было всем: не разделили, а связали научные и художественные области, ведь в любой из них на первом месте интерес и любопытство. Именно их и будем отогревать этой весной", – утверждают организаторы.

Пространство фестиваля поделили на три большие тематические зоны: "Человек и стихия", "Свет и цвет" и "Из прошлого в будущее". В каждой из них гостей ждут квесты, интерактивные стенды, мастер-классы и сайнс-арт* инсталляции.

Основное шоу "Безграничная наука" – это масштабные научные демонстрации: эффектные опыты, явления и их объяснение прямо на большой сцене. В день запланированы три таких шоу – можно выбрать удобное время (10:00, 13:00 или 15:00).

"Шоу "Безграничная наука" мы разрабатывали специально для международных гастролей. Это лучшие эксперименты и демонстрации, мировой уровень анимации, высокотехнологичное оборудование и, конечно, законы науки во всей красе – такие, какими их видели немногие. Не остаются равнодушными даже взрослые", – говорят создатели.

Все остальные площадки фестиваля будут открыты 10 часов – можно спланировать свой маршрут по интерактивным зонам и успеть посетить абсолютно все. А их количество и правда поражает: фестиваль науки и искусства WOW! HOW? – это более 35 образовательных программ. Юным гостям предстоит придумать и снять собственный мультфильм, создать биомеханическую руку и построить свою катапульту. Дети смогут узнать, как создают духи, и "соберут" свой аромат; изучат краски и сравнят анатомические и архитектурные законы; поймут, почему мужчины, женщины и дети говорят по-разному, и даже построят собственный город – экологичный, на почве без вредных примесей. С экспериментами посетителям будут помогать ведущие программ – художники, архитекторы, студенты и выпускники ведущих вузов Москвы.

Фестиваль рассчитан на детей от 6 лет, а для самых маленьких (3–6 лет) создатели фестиваля подготовили отдельную программу — научное шоу о космическом путешествии. Весенний фестиваль для малышей пройдет в Российской государственной детской библиотеке с 6 по 9 марта.