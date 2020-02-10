Великие хиты Майкла Джексона: знаменитое трибьют-шоу The Legacy покажут в Москве

5 марта 2020 года в Крокус Сити Холл покажут знаменитое трибьют-шоу The Legacy (Наследие) Вильяма Холла. В программе – великие хиты Майкла Джексона.

Всемирно известный певец, танцор и актер Вильям Холл, знаменитый благодаря блестящему исполнению любимых всеми хитов Майкла Джексона, приедет второй раз в Россию. Впервые программа была показана и имела огромный успех в марте 2018 года в Москве и Санкт-Петербурге. Зрелищное шоу, состоящее из великолепно исполненных песен короля поп-музыки, – это больше, чем просто представление. Это бережное и эффектное воссоздание шоу самого Майкла Джексона, ушедшего в 2009 году. В The Legacy тщательно восстановлены все элементы оригинального шоу Джексона, включая костюмы, свет и хореографические номера, в том числе фирменную "лунную походку" поп-звезды. Во время грандиозного шоу прозвучат лучшие песни Джексона: Bad, Dangerous, Billie Jean, Beat It, Thriller, Smooth Criminal и многие другие.

Вильям Холл, одетый во время выступления в точности так же, как герой с обложки самого продаваемого за всю историю музыки альбома, "Триллер" (1982), увлекся творчеством Джексона еще в подростковом возрасте. С тех пор он выступил на лучших сценах всего мира, от Лас-Вегаса до Берлина, приглашая в свое шоу артистов из семьи и дружеского круга легендарного артиста. Холл поддерживает теплые отношения с родителями Майкла, которых часто можно увидеть на концертах Вильяма.

"Мы живы, пока о нас помнят. Музыка Джексона – вечная, она по-прежнему резонирует с душами миллионов людей по всему миру", - говорит сам Холл.

В шоу The Legacy принимает участие команда Джексона, включая Симс Самуела Альберта, хореографа ЛаВелла Смита младшего, а также звукорежиссера Майкла Дарэма Принса, более 15 лет проработавшего с королем поп-музыки. Исключительный состав участников шоу, желающих выразить благодарность и преданность великому артисту, позволяет полностью воссоздать яркую театральность и глубину выступлений Джексона. The Legacy нельзя назвать кавер-шоу или подражанием поп-легенде – это шоу-посвящение, в которое команда вкладывает всю свою энергию и страсть. Это невероятное зрелище, которое напоминает об Иконе Музыки, значительно повлиявшей на развитие мировой культуры сразу нескольких поколений.