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"Детская Новая волна" назвала лучших среди юных исполнителей

Фото: Дни.ру
В Международном центре "Артеке" при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации состоялась "Детская Новая волна – 2020". Конкурс проходил в тринадцатый раз, в "Артеке" – в одиннадцатый.
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В этом году юных исполнителей поддержали звезды: на сцене "Артека" выступилиЗара, Вячеслав Макаров, Дима Билан, Денис Клявер, СосоПавлиашвили, гр. "Градусы", а также члены жюри: Лариса Долина, Филипп Киркоров, Юлианна Караулова, Олег Газманов, Алсу, Dava, Председатель жюри– народный артист России, продюсер и композитор Игорь Крутой.

В день открытия "Детской Новой волны – 2020" со сцены "Артек – Арены"гостей и участников конкурса приветствовал Глава Республики Крым Сергей Аксенов, который зачитал приветственную телеграмму конкурсу от Президента России Владимира Путина.

Члены жюри выставляли оценки в финале каждой конкурсной части программы. Наивысший балл – 10. По итогам работы жюри обладателем Первого места (приз – цифровое пианино) стала Анастасия Иванова (Россия). Второе место (приз – домашняя звукозаписывающая студия) заняла София Феськова (Россия), третье (приз – ноутбук) – Элен Бадалян (Армения). Приз зрительских симпатий получила Анастасия Иванова (Россия). Специальный приз от Академии популярной музыки Игоря Крутого (запись авторской песни) был вручен Ксении Канн (Россия).

Каждый финалист "Детской Новой волны – 2020" стал обладателем специального приза от МДЦ "Артек" – путевки в "Артек" на 2021 год. Все участники конкурса получили в подарок памятные дипломы и микрофоны от компании "АРС".

"Детскую Новую волну – 2020" поддержал производитель профессиональной электроакустики "Октава". Самому талантливому исполнителю по версии "Октавы" – Ксении Канн – был вручен специальный приз – два профессиональных студийных микрофона.

"Я невероятно счастлива, что приняла участие в "Детской Новой волне – 2020"! Это была моя мечта. И она воплотилась! Я запомнила каждое мгновение, проведенное в "Артеке" на "Детской Новой волне"! Я очень волновалась и старалась спеть достойно",– поделилась эмоциями Анастасия Иванова, занявшая первое место.

А 8 октября состоялась памятная акция в рамках конкурса. В честь 95-летия "Артека", в знак 11-летней дружбы с "Детской Новой волной" звездные гости конкурса высадили магнолии и оливки в лагере "Морской" на Магнолиевой аллее. Участниками акции стали: Зара, группа "Градусы", Юлианна Караулова, Алсу, Липа, Вячеслав Макаров, Игорь Крутой и директор "Артека" Константин Федоренко. Новые магнолии сделают старейший лагерь детского центра еще уютнее и красивее, станут живым символом, напоминающим о важности детского творчества и самовыражения.

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