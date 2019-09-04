Программу празднования Дня Города Москвы на Тверской улице посвятят юбилею ВДНХ

Свой День рождения в этом году Москва отметит 7 и 8 сентября. Одним из главных центров торжеств будет Тверская улица, которая по традиции станет пешеходной.



Как и в прошлые годы в День города гостей ждет захватывающая культурная программа: почти 100 концертов и спектаклей (порядка 20 из них поставлены специально для праздника на Тверской), 600 творческих мастер-классов и лекций, 200 спортивных тренировок. А еще – более 30 грандиозных арт-объектов и специальное меню от восьми ресторанов-участников. Главной темой праздника на Тверской станет юбилей ВДНХ – ведь легендарному выставочному комплексу в этом году исполняется 80 лет.

На Тверской и близлежащих улицах (Моховая, Охотный ряд) откроются четыре тематические площадки, каждая из которых будет посвящена символам и эпохам в истории ВДНХ. Общая длина праздничных площадок – 1,5 км, площадь – более 40 тыс. кв. метров.

Первая праздничная площадка – "Рождение легенды" (Тверская улица, от Козицкого до Вознесенского переулка) – расскажет о первых годах существования выставки и о ее "визитных карточках": здесь установят арт-объекты в виде скульптуры "Рабочий и колхозница", арки Северного входа (раньше он служил главным входом на территорию Выставки), фонтана "Золотой колос". Гости увидят уличную иммерсивную постановку по мотивам фильма "Свинарка и пастух" (эту комедию снимали на ВДНХ в 1941 году) и послушают концерты, повторяющие музыкальную программу, звучавшую на открытии ВСХВ в 1954 году. А еще здесь можно будет послушать лекции по истории животноводства и растениеводства.

Вторая площадка – "Программа Возрождения" (Тверская улица, от Вознесенского переулка, до дома 7) покажет, как восстанавливалась ВДНХ после долгих лет запустения. Ее программа вдохновлена красивейшими республиканскими павильонами и грандиозным "Космосом" – главным космическим музеем страны. Здесь гости смогут сфотографироваться на фоне эффектных арт-объектов: арки и купола павильона "Космос", макета ракеты "Восток", которая вывела на орбиту корабль "Восток-1" с Юрием Гагариным на борту.

Еще одна тема второй площадки праздника – Всемирный фестиваль молодежи и студентов, проходивший в 1957 году на территории ВСХВ. Символ фестиваля, пятилистный цветок, будет украшать костюмы артистов, которые пригласят гостей праздника поучаствовать в танцевальных флешмобах.

Третья площадка познакомит с ВДНХ как любимым местом встреч для представителей самых разных поколений. Она так и называется – "Место встречи". Эта площадка развернется на Тверской, между домами 7 и 1. Там откроется восьмиметровый скалодром в виде культового и утраченного ныне павильона "Главхладпром". Перед посетителями выступят артисты в костюмах продавцов мороженого и пингвинов (на знаменитых советских рекламных плакатах "Покупайте мороженое "Главхладпрома" были изображены именно пингвины).

На четвертой площадке – "Новая Эра" (улицы Охотный ряд и Моховая) – узнаем о впечатляющих планах развития ВДНХ и о ее современных модных пространствах: "Москвариуме", ландшафтном парке, веревочном парке и парке аттракционов. Эту площадку украсят арт-объекты в виде арки Главного входа и здания "Москвариума". Развлекать гостей станут актеры в костюмах роботов.

На четырех сценах праздничной Тверской (по одной сцене на каждую площадку) подготовят специальную театральную и концертную программу. Гости посмотрят балетные постановки и драматические спектакли, для них выступят знаменитые московские оркестры и популярные группы и исполнители, выступающие во всевозможных жанрах: от джаза до инди, от рока до эстрадных хитов. Проект "Золотая Маска" в городе" привезет на Тверскую лучшие постановки уличных театров из России и зарубежья. Это зрелищные театральные шествия, иммерсивные спектакли и перформансы, которые не оставят равнодушными никого.

В лучших традициях московских фестивалей, на Тверской пройдут мастер-классы на любой вкус. На этот раз, занятия будут посвящены ремеслам и профессиям, что представлены в "Технограде" и Парке ремесел на ВДНХ. Их участники создадут миниатюрные копии павильонов ВДНХ и ее огромную мозаичную карту, отчеканят и распишут тематические юбилейные значки, соберут и запрограммируют роботов, узнают все о тюнинге мотоциклов и многое другое. Серию мастер-классов организуют совместно с "Союзмультфильмом" – дети смогут вылепить из пластилина мультипликационных героев, созданных художниками легендарной студии. А профессиональные танцоры помогут всем желающим выучить движения самых модных танцевальных направлений.

Не обойдется и без насыщенной спортивной программы с открытыми тренировками и захватывающими выступлениями. Более 100 профессиональных спортсменов проведут порядка 200 бесплатных мастер-классов. Поучаствовать в них смогут не менее 25 тысяч человек. Специально ко Дню города на Тверской и соседних улицах установят восемь спортивных объектов, в числе которых – бассейн для sup-серфинга, скалодром, площадка для занятий паркуром, скейт-парк, роллердром, "Биг Эйр" (площадка для показательных выступлений на BMX и самокатах), зиплайн- и хайлайн-трассы.

Вход на Тверскую и участие во всех событиях – бесплатны.

Праздничные события в честь 872-го Дня Рождения Москвы пройдут не только на главной столичной улице, а по всему городу. Интересная часть программы – грандиозный конкурс цветников, который организуют 8 сентября на почти полутора тысячах площадок в рамках масштабного международного фестиваля ландшафтного дизайна "Цветочный джем". С 23 по 8 сентября его гости также смогут поучаствовать в бесплатных мастер-классах по флористике и садоводству, побывать на спектаклях и концертах, и – главное, – полюбоваться стильными дизайнерскими садами, которые цветут в столице с 20 июня.