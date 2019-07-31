Почему нельзя пропустить конкурс "Танковый биатлон"

С 3 по 17 августа любителей экстрима, военной техники и полевой кухни ждут на конкурсе "Танковый биатлон 2019". Здесь найдутся развлечения для детей и взрослых. Не спешите брать только сыновей – девочкам в этом году будет не менее интересно.



Наблюдать за перестрелками



Команды 25 стран-участниц, поделенные на две группы на основании полученного рейтинга в состязаниях 2018 года, будут соревноваться в искусстве вождения, точности стрельбы и управлении огнем. Команды соревнуются на российских танках Т-72Б3, команда Республики Беларусь – на Т-72БМЭ, КНР – на Type–96B. Соревнования состоят из этапов: индивидуальная гонка, полуфинал и финал этапа "Эстафета".

В индивидуальной гонке каждый экипаж команды проходит по 3 круга (4-6 километра), стреляют из пушки, зенитного пулемета и спаренного пулемета ПКТ. По итогам "Индивидуальной гонки" в каждой группе определяются лучшие восемь команд для участия в полуфиналах конкурса "Эстафета", а после полуфиналов результаты обобщаются, определяются 4 команды – участники финального этапа.

Болеть за наших

Конкурс "Танковый биатлон" появился в 2013 году, первыми участниками были команды из России, Армении, Белоруссии и Казахстана. В 2014 году в конкурсе "Танковый биатлон" уже участвовало 12 стран, а в этом году – 25 команд из 25 стран. Традиционно российская команда блестяще выполняет задания и шесть лет подряд одерживает победы. Кто победит в этот раз покажут соревнования, но всех соотечественников ждут на конкурсе "Танковый биатлон 2019", где самым важным пунктом станет – болеть за наших.

Увидеть женщин-танкистов за работой

Впервые в истории проведения состязаний среди танковых экипажей 3 августа вниманию зрителей будут представлены состязания трех женских экипажей на танках Т-72Б3, проводимых по программе индивидуальной гонки конкурса "Танковый биатлон".

Один из женских экипажей в составе: командир танка – Анастасия Баранова, наводчик-оператор – Марина Пушкарева и механик-водитель – Дарья Сиротенко, представляющий Западный военный округ, прошел обучение и практическую подготовку в учебном центре Владимирской области.

Попробовать свои силы в экстремальных развлечениях

В дни проведения конкурса для зрителей будет доступна фанзона в парке "Патриот", а на полигоне "Алабино" пройдут мероприятия по мотоциклетному и автомобильному спорту, спортивному стрелковому многоборью, пострелять приглашают и на фаертаг– и лазертаг-площадки, испытать свою ловкость – в паркур-парк, на балансборд и батуты, а для желающих прокатиться разместят гидроскутеры, минишерпы.

В день закрытия Армейских международных игр "АрМИ-2019", 17 августа, на полигоне можно будет увидеть выступление пилотажной группы ВКС России.

Попробовать полевую кухню разных стран мира

Кроме основной программы, участники и посетители соревнований удивятся искусству военных поваров, которые в ходе конкурса "Полевая кухня" гарантируют настоящий солдатский обед – никто не останется без гречневой каши с тушёнкой.

Понаблюдать за "Танковым балетом"

Танки научили не только быстро достигать цели и метко стрелять, но и выполнять сложные движения. 3 августа многотонные машины исполнят "Танковый балет" – под музыку танки изобразят танец, синхронизировано двигаясь на небольшой площадке полигона. Исполняя движения, похожи на балетные па, машины выполнят развороты и фигурные элементы –"конверт", "дуэль", "цветок" и другие.

Где: военный полигон "Алабино", село Петровское, Наро-Фоминский городской округ, Московская область

Когда: с 3 по 17 августа

Билеты: от 400 рублей