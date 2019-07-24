В Москве впервые состоится фестиваль "Планета Балета"

Фестиваль "Планета Балета" – один из самых успешных и любимых балетных фестивалей в России, ставший известным благодаря хорошо подобранному репертуару, доступным ценам, выступлениям на ведущих площадках города и привлечению известных коллективов. Стартовавший в 2015 в Санкт-Петербурге, в этом году фестиваль расширяет свою географию, а потому москвичи и гости столицы также смогут оценить его по достоинству.

Фестиваль, проходящий в Петербурге с 22 июля по 26 сентября, в Москве стартует 19 августа и завершается 8 сентября. На сцене Московского дворца молодежи будут показаны постановки, ставшие визитной карточкой России, – "Лебединое озеро" и "Щелкунчик". В Санкт-Петербурге фестиваль пройдет на самых знаменитых площадках города, в том числе на основной сцене Большого Драматического театра и в Театре Музыкальной комедии. Всего в обоих городах запланированы более 50 показов. Ожидается, что в этом году фестиваль соберет более 70 тысяч зрителей.

В столице балеты представит Московский областной государственный театр "Русский Балет", уже более 30 лет радующий своим творчеством российскую и зарубежную публику. Коллектив, чьим руководителем стал выдающийся танцовщик, премьер Большого театра, народный артист СССР Вячеслава Гордеева, хорошо известен во всем мире. Сегодня в труппу театра "Русский балет" входят более семидесяти танцовщиков. Среди них заслуженные артисты, многочисленные участники и победители международных конкурсов балета. Так, на сцене блистают Анна Щербакова, Максим Фомин, Юлия Звягина, Дмитрий Котермин, Владимир Минеев и многие другие. Театр, названный известным английским изданием The Journal "витриной балетных талантов", был удостоен звания "Лучший балетный коллектив Европы". В России "Русский Балет" награжден престижной национальной премией имени Федора Волкова – основателя русского театра. "Русский балет" имеет богатейший репертуар, большую часть которого занимает классическое наследие – "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик", "Жизель", "Золушка", "Коппелия", "Дон Кихот", "Шахеразада".

21 августа в постановке "Лебединое озеро" главную мужскую партию исполнит Игорь Цвирко, один из ведущих солистов Большого театра, лауреат международных конкурсов.

Все балеты пройдут под живую музыку в исполнении симфонического оркестра "Инструментальная капелла". Оркестр Московской областной филармонии основан в 1978 году заслуженным деятелем искусств России Александром Афанасьевым. В творческой биографии коллектива – концерты по всей России, многочисленные гастроли за рубежом. Сегодня "Инструментальная капелла" – оркестр многожанровой музыкальной палитры, которому доступна как классика, так и современная музыка. Художественный руководитель Московской областной филармонии – народный артист России, композитор Максим Дунаевский. Художественный руководитель и дирижер оркестра "Инструментальная капелла" – заслуженный артист России Виктор Луценко.

В Санкт-Петербурге балеты фестиваля с 2015 года представляет Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона – уникальный художественный коллектив, являющийся жемчужиной не только Санкт-Петербурга и России, но и всего мирового культурного пространства. Театр гордится своей 50-летней историей и с честью носит имя своего основателя. Труппа является лауреатом Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит", Российской национальной театральной премии "Золотая маска" и престижной европейской балетной Премии Тальони. С 2011 года художественным руководителем театра является Заслуженный артист России Андриан Фадеев.

Несмотря на масштаб фестиваля и неизменно высокое качество постановок, организаторы придерживаются политики недорогих билетов для всех категорий зрителей, так как миссия "Планеты балета" -– сделать балет доступным видом искусства, отказавшись от принципа элитарности.

"Планета балета" – это возможность приобщить к сокровищнице балетного искусства как детей, так и взрослых, шанс увидеть любимые постановки в исполнении лучших артистов!