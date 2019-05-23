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ГК "КОРТРОС" расширил Headliner за пределы Москвы

Фото: kortros.ru
В рамках реализации жилого комплекса "Гулливер" ГК "КОРТРОС" под брендом Headliner возводит в Перми самое высокое здание города – 31-этажный двухсекционный дом высотой 99,9 метра. Инвестиции в проект составят около 1,9 миллиарда рублей.
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В пермском Headliner уже возведены шесть этажей. ГК "КОРТРОС" показала свой проект федеральным и местным журналистам 20 мая.

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"Жители, которые покупают квартиры в наших жилых комплексах, понимают, что с этим застройщиком можно получить чуть больше с точки зрения социальной инфраструктуры городской среды. Headliner – это жилой комплекс для молодой, динамичной аудитории с формированием специальной экосистемы, социальной среды", – рассказал генеральный директор компании Станислав Киселев.

Фото: facebook.com/GCKORTROS

Headliner – многофункциональный бренд компании, который означает жилье самого высокого качества. Под эгидой этого названия существует комплекс жилых небоскребов в центре Москвы. Эту линейку продолжит дом в Перми высотой 99,9 метра. Планируется, что бренд будет перенесен и в Екатеринбург.

Пермский Headliner представляет собой дом из двух секций, одна из которых состоит из 25, а вторая – из 31 этажа. Он будет интегрирован в архитектурный ансамбль проекта компании ГК "КОРТРОС" жилого квартала "Гулливер". Здание рассчитано на 550 квартир и может предложить своим жильцам двухуровневый паркинг.

Окончание стройки запланировано на 2020 год. К этому времени в эксплуатацию должны быть введены все дома ЖК "Гуливер", а также детский сад на 160 мест и городской парк площадью два гектара внутри квартала. Этот зеленый уголок может по праву считаться одним из значимых преимуществ жилого комплекса. В июне 2018 года на территории общественного парка ЖК "Гуливер" состоялось торжественное открытие памятника заслуженному артисту РСФСР, уроженцу Перми, Георгию Буркову.

Фото: kortros.ru

На этом преимущества комплекса не заканчиваются. Все его помещения будут оснащены системами "умного дома", который не только позволяет жителям управлять всеми системами жизнеобеспечения квартиры, но и обеспечивает высокий уровень безопасности.

При сдаче квартиры въезжающим жильцам предлагается базовый пакет домашней автоматики. Впоследствии они смогут расширить его по своему желанию. Впрочем, даже базовый функционал "умного дома" делает жизнь в "Гулливере" комфортнее и безопаснее.

Станислав Киселев рассказал, что в приложении по управлению системой "умного дома" разработан специальный раздел "чат". С его помощью люди смогут общаться друг с другом и обсуждать вопросы, а управляющая компания сможет оперативно реагировать на все запросы жильцов.

"Этот раздел будет структурирован по темам, соседи смогут обсудить вопросы, связанные с проживанием в этом комплексе. Все это позволит создать онлайн сообщество для более качественного контакта жителей", – отметил генеральный директор "КОРТРОС".

Квартал, реализуемый компанией, расположен в самом центре Перми, на периметре улиц Революции, Куйбышева и Глеба Успенского, а также Комсомольского проспекта. В "Гулливере" применяется принципиально новый подход к реализации городского пространства – основной стратегией ГК "КОРТРОС" является комплексное освоение территорий, кроме рекреационной зоны парка здания квартала будут оснащены всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой.

Напомним, ГК "КОРТРОС" реализует проекты по созданию объектов недвижимости с уникальными характеристиками жилой среды "нового качества жизни" для российского потребителя различных сегментов. Бренд Headliner создавался компанией как многофункциональный проект в долгосрочной перспективе. В своей работе над проектами девелопер ориентируется на включение мирового опыта и адаптацию международных стандартов проектирования и строительства.

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