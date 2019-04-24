Легендарный "Дозор" Лукьяненко покажут в Москве в формате магического шоу

Легендарный "Дозор" Сергея Лукьяненко будет показан в формате живого магического шоу. После шести книг-бестселлеров популярной фантастической саги, "Дозор" выходит из сумрака на большую сцену. Теперь его героев можно будет увидеть не в кино, а наяву. И убедиться: настоящая магия существует.

Специально для шоу Сергей Лукьяненко написал новую историю, а превратить ее в магическое шоу собрались лучшие иллюзионисты и фокусники Европы. Эксклюзивно для "Дозора" ими были придуманы новые трюки, на заводах в Китае, США и России созданы элементы потрясающих иллюзионов, заказаны технологичные и невероятно яркие декорации. Суммарный вес технического оборудования составляет более двухсот тонн. Уже сейчас полным ходом идут репетиции, чтобы 30 мая состоялась премьера. Такого в Москве еще не было!

Герои, которых вы видели лишь на экране, вновь соберутся вместе, но уже в реальном времени. Владимир Меньшов исполнит роль Гесера, Виктор Вержбицкий сыграет Завулона, а голосом рассказчика шоу станет Константин Хабенский.

"Дозор" – это более 100 артистов, фокусников и иллюзионистов, которые заняты в подготовке, пожалуй, самого масштабного проекта сезона. Бюджет постановки "Дозора" составляет 160 миллионов рублей.

Зритель очутится в мире "Дозора", где магия и волшебство происходят прямо в зале. А самые современные технологии света и звука лишь дополнят невероятные впечатления. Создатели шоу, без преувеличения, создают проект действительно мирового уровня. "Дозором" уже заинтересовались сразу несколько европейских и азиатских прокатчиков.

Зрители этой необычной постановки окажутся в пространстве, где законы физики перестают действовать. Здесь герои перемещаются в пространстве за долю секунды, а костюмы меняют еще быстрее. Впервые в мире будет показан трюк, в котором гоночные мотоциклы устремляются вперед прямо над зрительным залом.

Особую роль в постановке исполнит самый известный иллюзионист России Сергей Сафронов, он будет Хранителем Договора. Специально для шоу Сергей приготовил авторский номер, увидеть который можно только в "Дозоре".

Завершит волшебство, конечно же, музыка. Артисты, исполнившие саундтрек в кино-версии "Дозоров" подтвердили свое участие в шоу. Uma2rman, Серега и "Город 312" написали новые песни, премьера которых состоится до начала показов в Москве.

“Дозор. True Magic Show” – иллюзионное шоу мирового уровня, где невероятное становится реальностью. Создатели шоу решили, что часть средств от продажи каждого билета пойдет на помощь подопечным "Фонда Хабенского". Магия всегда на страже добрый дел.

"Дозор. True Magic Show”

Премьерные показы пройдут в Crocus City Hall с 30 мая по 9 июня 2019 года.