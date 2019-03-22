Больше чем Неделя моды: В Москве стартует Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Названы даты проведения Mercedes-Benz Fashion Week Russia. С 30 марта по 3 апреля 217 российских и зарубежных дизайнеров покажут свои творения на трех подиумах Недели моды.



Гости Mercedes-Benz Fashion Week Russia увидят показы молодых талантов со всего мира в рамках проекта Global Talents при поддержке glo. Грант на участие в Mercedes-Benz Fashion Week Russia получили 9 иностранных дизайнеров, которые покажут свои дебютные коллекции: JING YU и VANTA (Италия), IVETA VECMANE (Латвия), Anano D. Bakradze (Грузия), HARRIET ECCLESTON и KRISHMA SABBARWAL (Великобритания), ANNAISS YUCRA MANCILLA (Перу), RAHEL GUIRAGOSSIAN (Швейцария), RAP (Бангладеш). MBFW Russia – первая неделя моды в мире, которая соберет для дебютных показов дизайнеров со всего мира. В этом году glo поддержит показы молодых иностранных дизайнеров. Проект Global Talents реализован Национальной палатой моды при участии Общественной палаты Московской области и стартовал в январе 2019 года.



Показы дизайнеров пройдут не только в ЦВЗ "Манеж", но и в Музее Москвы – Alena Akhmadullina, ЦУМе – RUBAN, МВЦ "Музей моды" – Alexander Arutyunov.

Ежедневно с 30 марта по 3 апреля в пространстве Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдут музыкальные концерты. В лайн-апе: Линда, "Комсомольск", DJ Groove, SABI MISS, Паша Руденко (участник шоу "Песни" на ТНТ), Артем Качер, DJs школы UMAKER и другие.

На площадке также заработает лекторий POP-UP SHOP – временный дизайнерский универмаг, впервые представленный осенью 2018 года, стал полноправной частью Недели моды. Корнеры с одеждой и аксессуарами будут открыты ежедневно с 30 марта по 3 апреля. В примерочных POP-UP SHOP будут работать "умные зеркала". Нажав на экран "умного зеркала", покупатели могут в один клик вызвать стилиста-консультанта или дозаказать в примерочную вещь нужного размера. Также в базу "умного зеркала" будут загружены визуализации готовых стильных луков из вещей дизайнеров POP-UP SHOP. Пригласительный билет можно скачать онлайн. https://popupshop.ru/

Выпускница Fashion Futurum Accelerator Ксения Герц покажет коллекцию, сделанную с применением новых технологий. В одежду вшиты чипы Verisium, которые сообщают информацию о продукте и марке, ее можно посмотреть в любой момент с помощью приложения в смартфоне. Используя чипы, дизайнер призывает избавиться от бумажных ярлыков, которые срезаются и тут же выбрасываются. В коллаборации с компанией "Юничел" была разработана обувь из материала Pinatex. Его получают из переработанных ананасовых листьев, и при его изготовлении используется максимально экологичное производство. Этот материал уже освоили зарубежные марки, поддерживающие идею устойчивой моды, и он может стать полноценной заменой традиционному сырью.

Открытый street style для хайпбистов со всего мира. Каждый день фотографы Vogue.com, Highsnobiety, Hypebeast, Elle Великобритания, Harper's Bazaar Китай. Звездами стритстайла MBFW Russia становились Херон Престон, Кьяра Ферраньи и многие другие. Битва луков ежедневно с 30 марта по 3 апреля, с 12:00 до 17:00 на площади у "Манежа".

Мужская одежда в коллекциях дизайнеров MBFW Russia: N.LEGENDA, Polina Lukianchenko, VANTA (Италия), RED SEPTEMBER, 21DOT12, JING YU (Италия), 1377, BAKHTIN, RomaUvarovDesign, IGOR GULYAEV.

Участники первого состава "Экспедиции НХП" – студенты итальянской модной школы Polimoda (г. Флоренция) и Школы дизайна ВШЭ (г. Москва) покажут совместную коллекцию одежды и предметов интерьера на Mercedes-Benz Fashion Week Russia, вдохновленную промыслами, историей и культурой России.

В конце августа – начале сентября в "Экспедиции НХП" приняли участие студенты-дизайнеры лучших международных школ моды. Молодые дизайнеры итальянской модной школы Polimoda и российской школы дизайна Высшей школы экономики в течение недели изучали народные художественные промыслы в 5 центрах их развития – городах Санкт-Петербург, Семенов, Торжок, Оренбург и в Московской области. Предметом изучения стали гжельская и хохломская росписи, золотое шитье, изготовление художественных фарфоровых изделий и техника создания оренбургского пухового платка. Молодые дизайнеры познакомились с историей промыслов, освоили традиционную технику производства под руководством ведущих мастеров.

"Экспедиция народных художественных промыслов" – проект Национальной палаты моды и Фонда развития народных художественных промыслов "Рустрендс", реализуемый при содействии Минпромторга России для поддержки и развития ассортимента народных художественных промыслов.

1 апреля в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве состоится показ образов для звезд, на основе эскизов финалистов конкурса "Дай пять! Дизайнер будущего". Конкурс – часть ежегодной Национальной телевизионной премии "Дай пять!". По итогам конкурса было получено более 2 000 заявок начинающих дизайнеров в возрасте до 16 лет со всей страны. Все эскизы участников созданы специально для выхода звезд на красную дорожку премии "Дай пять!". Созданием нарядов по эскизам молодых дизайнеров занимается творческая группа под руководством известного российского дизайнера Игоря Гуляева. В качестве моделей на подиум выйдут номинанты и гости премии "Дай пять!": Валерия, Алла Михеева, Ксения Бородина, Наталья Подольская, Ляйсан Утяшева, Виктория Дайнеко, Диана Пожарская, Анна Старшенбаум, Лиза Арзамасова, Маргарита Позоян, Юлия Савичева, Ирина Тонева, Клава Кока и многие другие.

Среди участников Mercedes-Benz Fashion Week Russia в "Манеже" 169 новых дизайнеров и

48 постоянных: RED SEPTEMBER, OTOCYON, OKSANA FEDOROVA, YASYA MINOCHKINA, CHAPURIN, IGOR GULYAEV, HOVANSKIE, ALЕXANDR ROGOV, RomaUvarovDesign, ASIYA BAREEVA, RАВBITHOLE, HOUSE OF DNA (Индия), BELLA POTEMKINA, DIANA ARNO (Эстония) и другие.

За происходящим на подиумах Mercedes-Benz Fashion Week Russia можно следить из любой точки мира с помощью прямой трансляции на сайте Vogue.ru и еще более 60 медиаресурсах. По итогам прошлого сезона общее количество просмотров трансляций превысило 1 миллион человек. Общий охват аудитории международных и российских СМИ в прошлом сезоне составил 570 миллионов человек.