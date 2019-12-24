Тайны резидентов Comedy club будут раскрыты под новогодней елкой

Необычный новогодний праздник готовят всем поклонникам резиденты Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Андрей Скороход, Марина Кравец, Зураб Матуа, Андрей Аверин, Дмитрий Сорокин, группа USB, Антон Иванов и Алексей Смирнов, Евгений Синяков и Иван Половинкин.
Артисты рассказали, что темой новогоднего представления будет фраза: "Как год встретишь, так его и проведешь". Гарик Харламов посоветовал зрителям взять с собой 27 декабря в ЦСКА Арену теплые вещи. Правда, непонятно зачем, ведь в этот вечер там совершенно точно будет очень жарко.
Comedy Club появился в России в 2003 году, а в телевизионном формате программа существует с 2004 года. Над одним из самых популярных в стране шоу работает более 50 авторов. Выступления резидентов не исключают и импровизацию, что делает их по-настоящему неповторимыми и еще более смешными. Новогодняя Елка Comedy будет отличаться еще большим количеством сюрпризов, "живых" музыкальных номеров и DJ-сетов. Ожидаются и "звездные" гости. Кто именно? Организаторы и сами артисты, конечно же, держат в секрете.