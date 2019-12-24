Тайны резидентов Comedy club будут раскрыты под новогодней елкой

27 декабря в ЦСКА Арена пройдет первая Новогодняя Елка Comedy Club. Резиденты Comedy соберутся вместе на одной сцене, чтобы отметить наступление главного в году праздника. Шоу Comedy Club давно вышло за телевизионные и географические рамки, но в формате Новогодней Елки пройдет впервые.

поделиться