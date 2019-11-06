Оперная дива Хибла Герзмава даст юбилейный концерт в Кремле

Она – желанная гостья на самых именитых сценах мира, среди которых Метрополитен-опера и Королевский театр Ковент-Гарден, Венская опера и Карнеги-холл, оперные театры Парижа, Рима, Мюнхена, Мадрида и Барселоны. 19 января 2020 года в Государственном Кремлевском Дворце состоится Большой юбилейный гала-концерт "Хибла Герзмава и друзья". Среди гостей этого праздничного вечера – Анна Нетребко (сопрано), Денис Мацуев (фортепиано), Юсиф Эйвазов (тенор), Дмитрий Ульянов (бас), Владимир Спиваков, Чулпан Хаматова и многие другие.
Известные дирижеры и режиссеры приглашают певицу для участия в своих постановках, а каждая новая роль в спектаклях ведущих российских театров (Большой театр, Мариинский театр, "родной" МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко) неизменно сопровождается шлейфом восторженных отзывов и неиссякающим каскадом премий: две "Золотые Маски", "Casta Diva", "BraVo", "Триумф", "Золотой Орфей"…
Каждый сольный проект Хиблы Герзмава в Москве – всегда событие года в мире классической музыки. Потрясающее слияние виртуозной техники, современного драйва и невероятной харизмы истинной дивы, удивительная утонченность и чувство стиля во всем, от выбора программы до костюмов и сценографии, – вот то, что выделяет концерты Хиблы из сотен других.
Большой юбилейный концерт "Хибла Герзмава и друзья" задуман как грандиозное театрализованное шоу, полное ярких эмоций и сюрпризов. Для зрителей этот вечер станет не только уникальной возможностью насладиться искусством блистательной Хиблы Герзмава, но и редким шансом увидеть в одном проекте самых знаменитых артистов нашего времени. Так, поздравлять коллегу и подругу в Кремлевском дворце будет прославленный пианист-виртуоз Денис Мацуев, звезды мировой оперы Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и Дмитрий Ульянов, выдающийся скрипач и дирижер Владимир Спиваков, известная артистка и видный общественный деятель Чулпан Хаматова и многие другие.