"Марис Лиепа. С любовью": премьера на сцене Кремлевского дворца

1 декабря на сцене Государственного Кремлевского Дворца состоится грандиозный гала-концерт звезд мирового балета "Марис Лиепа. С любовью" в рамках проекта "Автографы и имиджи". Имя Мариса Лиепы навсегда вписано в историю танца и в сердца любителей балета. В нем все – слава, харизма, блестящие победы, одержанные на лучших сценах мира и, конечно, любовь… Зрителей ждут открытия и премьеры, фрагменты лучших классических балетов, в которых блистал неподражаемый Марис, а также современные постановки в исполнении звезд мирового балета.

В концерте примут участие прима-балерина Мариинского театра народная артистка РФ Юлия Махалина, народная артистка РФ Илзе Лиепа, народный артист РФ Дмитрий Гуданов, прима-балерина Большого театра заслуженная артистка России Екатерина Крысанова, Мария Эйхвальд, премьеры Мариинского театра Владимир Шкляров и Кимин Ким, а также Бахтияр Адамжан ("Астана Опера"), Константин Аллен (Национальный балет Нидерландов), Джулиан МакКей (Михайловский театр) и другие.

Режиссер и ведущий концерта народный артист России Андрис Лиепа готовит для зрителей не просто вечер воспоминаний, а вечер-праздник, особая атмосфера которого напомнит публике об огромном обаянии, харизме Мариса Лиепы, о его безграничной любви к жизни, профессии, искусству.

Андрис Лиепа: "Мой отец, Марис Лиепа, – икона мирового танца, в 20 лет он стал солистом Большого театра, в паре с Майей Плисецкой прославил советский балет. Майя Плисецкая говорила о нем: "У него свой стиль – лирического принца, потому что у него такая аристократическая внешность, которая очень хорошо смотрится со сцены. Как в сказках – благородство и внешняя красота". Это было сильнейшее впечатление детства – видеть отца в роли Красса в балете "Спартак", на сцене он командовал легионом. Отец отдавал театру все, включая свою душу, а я, когда вырос, понял, что театру можно отдавать все свое время, силы, но душу надо оставлять для другого. Для меня этот вечер 1 декабря будет особенным – все выступления звезд балета будут посвящены только ему, великому Марису Лиепе".

Концерт "Марис Лиепа. С любовью" проводится в рамках проекта "Автографы и имиджи", он знакомит зрителей с творчеством выдающихся артистов, звезд балета XX века: Рудольфа Нуреева, Майи Плисецкой и Вацлава Нижинского.