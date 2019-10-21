Артисты примут участие в важном футбольном матче

Каждый участник команды вратарей в течение матча на некоторое время займет место в воротах. Для экономии времени голкиперы не будут переодеваться: главным отличительным элементом вратарской экипировки станет знаменитая яшинская кепка, которую при смене они будут передавать друг другу.
В составы команд войдут звезды эстрады, политики, спортивные деятели и бизнесмены, среди которых Аркадий Дворкович, Александр Новак, Павел Колобков, Илья Авербух, Владимир Якушев, Михаил Боярский, Дмитрий Маликов, Денис Майданов, Сергей Минаев, Виктор Зинчук, Ираклий Пирцхалава, Руслан Нигматуллин, Станислав Черчесов, Ринат Дасаев, Анзор Кавазашвили, Александр Филимонов, Михаил Бирюков, Эдгард Запашный и многие другие. На турнир приглашены также вдова Льва Яшина Валентина Тимофеевна и внук Василий Фролов, который пошел по стопам деда и стал вратарем. 4 ноября участники матча возложат цветы на могилу Льва Яшина.
После матча в театре "Градский Холл" состоится концерт звёзд фестиваля, в котором примут участие Михаил Боярский, Александр Маршал, Денис Майданов, Дмитрий Маликов, Ираклий Пирцхалава, Влад Топалов, Юрий Лоза, группы “Ромарио”, “Зодчие” и многие другие. Специальными гостями шоу станут автор хита “Lemon Tree” Петер Фройденталер и итальянский певец Томас Грациозо.
Пресс-конференция, посвященная предстоящему турниру, состоится 30 октября в Информационном центре Правительства Москвы. В ней примут участие организатор фестиваля "Арт-футбол", президент клуба "Старко" Юрий Давыдов, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, советский футболист, вратарь, заслуженный мастер спорта СССР Алексей Прудников, певец и композитор, народный артист Российской Федерации Дмитрий Маликов, автор-исполнитель, заслуженный артист Российской Федерации Денис Майданов и другие.