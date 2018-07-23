Гран-при Фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга" выиграла Анастасия Спиридонова

20 июля 2018 года в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце при поддержке Привительства Санкт-Петербурга стартовал десятый юбилейный Международный музыкальный фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга". В течение трех дней 20, 21 и 22 июля на сцене соревновались 10 конкурсантов из 9 стран мира, исполняя собственные песни и каверы на лучшие зарубежные хиты. Почетными гостями мероприятия стали российские и зарубежные звезды. В первый день Фестиваля ведущими были Елена Север и Филипп Киркоров.

Под бурный восторг зрителей открыла Фестиваль легендарная Патрисия Каас. Она исполнила любимые всеми хиты "Entrer dans la lumiere", "D’allemagne" и "Mademouselle Сhante Le Blues".

В отличие от многих конкурсов, победителей выбирало компетентное и профессиональное жюри, которое оценивало не только вокальные способности конкурсантов, но и их артистизм и подход к исполнению: главный продюсер музыкального вещания "Первый канал" – Юрий Аксюта, генеральный продюсер "Русской медиагруппы" – Сергей Балдин, главный редактор "Радио Шансон" – Екатерина Михайлова, генеральный директор "Universal Music Group" – Дмитрий Коннов, директор по маркетингу "Warner Music Group" – Александр Каспаров.

Второй день Фестиваля был посвящен творчеству Михаила Гуцериева, большинство артистов исполнили свои композиции на стихи известного бизнесмена, мецената, талантливейшего поэта и песенника. Ведущими вечера были несравненная Елена Север и Александр Ревва.

В финальный день Фестиваля были объявлены итоги масштабного конкурса талантов. Третье место заняла Preen, участница из Тайланда. На втором месте Эдвард Хачарян из России. Первое место заняла потрясающая группа из США – Mister Mother. Фаворитом жюри и в первый и во второй день стала Анастасия Спиридонова. Своим потрясающим голосом и яркой манерой исполнения конкурсантка из России выиграла Гран-при Фестиваля, набрав максимальное количество баллов.

Напомним, свою страну представляли Vinicius D'black из Бразилии, Yamilet из Пуэрто-Рико, Kenny Ray из Италии, Paxton из ЮАР, Mister Mother из США, Vaiwatt из Японии, Preen из Тайланда, InSammer из Швеции. Россию на конкурсе представляли сразу два участника, знакомые зрителю по шоу Первого канала "Голос" Анастасия Спиридонова и Эдвард Хачарян.

Во время финального третьего дня фестиваля участники исполнили любимые песни, а российские и зарубежные гости – свои хиты, аплодисменты не смолкали ни на минуту. Ведущими третьего для Фестиваля стали Елена Север, Николай Басков и Сергей Лазарев.

На этот удивительный праздник музыки приехали легендарные зарубежные исполнители: Патрисия Каас, Candy Dulfer, британский певец Seal, легенда фанка группа Kool & The Gang, нидерландская саксофонистка и певица Candy Dulfer, британская певица и модель Sophie Ellis-Bextor, немецкий хард-рок и хэви-метал гитарист, основатель группы Scorpions – Michael Schenker.

Поздравили участников Фестиваля и самые известные российские звезды: Ани Лорак, Стас Михайлов, Полина Гагарина, Николай Басков, Дима Билан и Polina, Александр Маршал, Тамара Гвардцители, ВладиМир, Наташа Королева, ЮрКисс, Таисия Повалий, Сергей Лазарев, Алесандр Ревва, Loboda, Диана Арбенина, Денис Клявер, Жасмин, Кристина Орбакайте, группа A'Studio и многие другие.

Этим летом знаменитый петербургский фестиваль прошел в десятый юбилейный раз. За время существования фестиваля на сцену Северной столицы поднялись сотни мировых звезд. И в этом году Фестиваль в очередной раз доказал, что является единственным в России музыкальным событием мирового уровня. Ежегодно Фестиваль позволяет услышать не только лучших звезд современной эстрады, но и открыть новые имена. По словам организаторов, конкурс "Белые ночи Санкт-Петербурга" не имеет ограничений по стилю и жанрам, единственным условием для участия является популярность в интернете. Трансляция на Первом канале позволила миллионам россиян увидеть выступления звезд первой величины и следить за интереснейшей конкурсной программой.